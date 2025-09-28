Calcio Prima, secondo ko consecutivo per il S. Ermete

La sconfitta arriva per mano del Rumagna. Inutile il gol della bandiera di Carlini

Continua il momento negativo per il S. Ermete che a Canonica (causa indisponibilità del campo di casa per il Memorial Magni, trofeo Mazza) incassa un'altra sconfitta pesante contro il Rumagna. Equilibrato il primo tempo, con i cesenati che sono venuti fuori alla distanza. Poi però nella ripresa hanno preso pieno comando e dopo averla messa sul velluto i verdi sono riusciti a tirare fuori l'orgoglio abbozzando una rimonta. Una reazione che lascia ben sperare dopo una partenza di campionato deludente.

Radu, Bannini e Dragovoja sono infortunati, Montemaggi è indisponibile ma si vede per la prima volta in stagione Valter Chiussi (suo fratello Filippo va in tribuna). L'allenatore Donati mescola un po' le carte e passa al 4-2-3-1. L'inizio non è malvagio, la gara è combattuta e bomber Capriotti prova a portarsela sul destro ma non riesce a inquadrare lo specchio. Stessa sorte sull'altro fronte per Ercolani. Al 19' il S. Ermete va vicinissimo al vantaggio: Fornari da destra serve al bacio Succi ma il suo piattone rasoterra non trova il bersaglio per un'inezia. Anche il Rumagna però è pericoloso e al 23' Campana colpisce in pieno il palo con un destro potente. I cesenati prendono il sopravvento e al 36' la sbloccano con Ercolani che riceve da Morganti e con un sinistro perfetto infila nell'angolino.

Ad inizio ripresa il Rumagna va subito sul 2-0 su punizione con lo scatenato Ercolani e per il S. Ermete piove sul bagnato perché capitan Castiglioni è costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Carlini e Capriotti provano ad accorciarla ma sono i gialloblù a mandare in bambola i padroni di casa al 69' con un'azione in velocità chiusa Reali che appoggia in rete dopo un cross dalla destra di Baldacci: 3-0.

Per il S. Ermete è notte fonda ma a questo punto viene fuori l'orgoglio: Fabbri verticalizza con un cioccolatino per Carlini che però viene sbarrato in uscita da Montanari. Poi però il gol della bandiera arriva con il solito Carlini che riceve da Mignani (ottimo il suo ingresso) e con un bel destro la butta dentro. Filippi compie la sua unica parata su Donadei, poi è Chiussi a fallire la palla del 3-2. Nel recupero il portiere di casa si infortuna ma i cambi sono finiti: eroico Succi che inverte la maglia e si ritrova ad andare in porta con la fascia da capitano al braccio. L'unica cosa che chiede il centrocampista è di non far tirare il Rumagna e viene esaudito. Peccato per il 3-1 finale.

IL TABELLINO

S. ERMETE - RUMAGNA 1-3

S. ERMETE: Filippi, Tosi Brandi, Pasquinelli (45' st Rota), Succi, Pagliarani, Castiglioni (20' st Bellettini), Landi (6' st Mignani), Fornari (11' st V. Chiussi), Capriotti (40' st Pazzini), Fabbri, Carlini. A disp.: Morra, Fratta, Proietti, Capi. All.: Donati.

RUMAGNA: Montanari, Boschi, Zoffoli (24' st Casetti), Corbara, Ugone, Reali, Aguzzoni (40' st Bertozzi), Sankhare, Campana (30' st Donadei), Ercolani (8' st Baldacci), Morganti. A disp.: Samorè, Luta, Braccini, Ceccarelli, Senni. All.: Salsi.

ARBITRO: Elisa Donelli di Rimini.

NOTE. AMMONITI: Pagliarani, Bellettini.

RETI: 36' pt, 3' st Ercolani, 19' st Reali, 33' st Carlini.