Calcio Prima, Victoria: il nuovo tecnico è Massimo Girometti

Classe 1957, è alla 35esima stagione tra Seconda e Prima categoria. Ha vinto il campionato di Seconda con il San Bartolo

Il Victoria comunica che il nuovo allenatore della prima squadra è Massimo Girometti. Classe 1957, pesarese, è un tecnico di grande esperienza alla 35esima stagione tra Prima e Seconda Categoria, gran parte delle quali vissute nelle Marche (per più stagioni sulla panchina di Schieti, Urbinelli, e Atletico Tavullia). E’ stato avversario del club riminese alla guida del San Bartolo dove ha militato per tre stagioni centrando la promozione in Prima (anche a Tavullia si è piazzato al primo posto, per il resto ha quasi sempre lottato per i playoff spesso arrivandoci); in questo campionato ha iniziato al Montegrimano per poi lasciare l’incarico dopo un mese. Il tecnico ha già condotto il primo allenamento martedì sera dopo la presentazione alla squadra.

La società ritiene che in questa lunga pausa natalizia il Victoria, nel frattempo scivolato al sesto posto in compagnia di Rumagna e Bagnese (23 punti) – tre sconfitte di fila, ultimo successo datato 5 novembre - sotto la guida del nuovo mister possa ritrovare energie fisiche e mentali per conquistare nel girone di ritorno il traguardo dei playoff.

“Sono molto determinato, ho visto la squadra all’opera in più occasioni perché ho seguito il campionato con interesse – le prime parole del tecnico Massimo Girometti – e occasione migliore non mi poteva capitare e per questo ringrazio la società per la fiducia: cercherò con impegno di sfruttarla al massimo. Adesso la palla è nelle mie mani. La prima cosa da fare è ricreare entusiasmo, la rosa è valida pur con molti giovani e lo testimonia la bella partenza, conosco molti giocatori, ci sono le condizioni per arrivare ai playoff. Il lavoro non manca, ma non mi spaventa. Spero di recuperare al più presto Filippi e De Queiroz”.