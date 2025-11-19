Calcio Prima, Victoria: il portiere Mattia Pasini ok al debutto. 'In difesa siamo solidi'

Classe 2004, viserbese doc, è stato chiamato poco prima del match a sostituire l’infortunato Fabbri. E' il titolare della Under 21 in Terza

Al debutto stagionale tra i pali Mattia Pasini, classe 2004, viserbese doc, ha mantenuto inviolata la sua porta. Chiamato poco prima del match a sostituire l’infortunato Fabbri, il secondo portiere del Victoria (1,80) si è ben disimpegnato a Gatteo non facendosi tradire dall’emozione.

“Credo di aver fatto la mia parte – dice –: un paio di buone uscite alte, una parata difficile all’incrocio su punizione, con i piedi me la sono cavata bene. Insomma, sono contento. Sardagna e De Queiroz davanti a me mi hanno dato sicurezza. Peccato non avere fatto bottino pieno, del resto la partita era insidiosa, sporca, contro una squadra in lotta per la salvezza. Per fortuna le nostre avversarie non hanno allungato, anzi il Collinello ha perso”.

Nel prossimo turno avete una grossa chance: giocate in casa contro il Rubicone Calisese, terzultimo, mentre il Torconca è in trasferta a Bagno e il San Vittore ospita l’insidioso Verucchio e il Collinello è di scena a Marignano. Il calendario vi strizza l’occhio. “Guardiamo in casa nostra e basta, se sarà una giornata favorevole dipende solo da noi. Dobbiamo fare bottino pieno, in Coppa ci siamo riusciti e ci dobbiamo ripetere. Solo alla fine della partita guarderemo i risultati delle altre”.

Mattia Pasini, la stagione scorsa titolare nel Future Gen Victoria di Terza, ora nell’Under 21 del Victoria sempre di Terza in cui e vice Fabbri in Prima. Come va la stagione?

“Con la Under 21 siamo nelle prime posizioni, a -4 dalla vetta. E’ una bella esperienza, ci si fronteggia con gli over, per i più giovani ex Juniores è una bella possibilità per crescere e arrivare in Prima oppure in un altro campionato. Per quanto mi riguarda, sono contento del mio rendimento: sono reduce da un intervento al legamento e al menisco effettuato a febbraio. Mi sono ripreso bene. Ringrazio la società ed il mister Pellegrino perché mi hanno dato fiducia ed aspettato il mio ritorno: se ci sarà bisogno ancora di me sono pronto”.

La sua ambizione?

“Non ho particolari velleità, ma una grande passione. Cerco di fare sempre il massimo in allenamento, poi sarà il campo a dire qual è la mia dimensione. Certo, mi piacerebbe arrivare più in alto della Prima”.

Il suo modello?

“Tifo Rimini e Inter, dico Handanovic”.

Pregi e difetti.

"Sono un portiere reattivo, mi piacciono le uscite alte e le parate a terra. Non mi abbatto nelle difficoltà, cerco sempre di essere positivo. Devo migliorare nel gioco con i piedi, un requisito fondamentale nel calcio moderno”.

A che traguardo può ambire il Victoria?

“Per i playoff abbiamo buone possibilità, ma io credo che ce la potremo giocare fino in fondo anche per il primo posto avendo visto all’opera le nostre avversarie. Penso che la solidità difensiva alla lunga sia il nostro punto di forza: nelle ultime quattro partite - Collinello, Due Emme, San Bartolo e Gatteo – abbiamo collezionato una vittoria e tre pareggi con un solo gol subito”.