Calcio Prima, Victoria passa in rimonta: 2-1 al Sant'Ermete

Beffa atroce nei minuti finali e sfuma il colpo grosso. Purtroppo a nulla vale il gol di Capi in casa della capolista Victoria

Come un sorpasso all'ultima curva. Il S. Ermete aveva già l'acquolina in bocca pregustando il ritorno ai tre punti ma nei minuti finali subisce la doppia zampata felina della capolista Victoria ed esce dal Bani di Viserba con il pieno di rammarico. Prestazione di carattere quella fornita dai ragazzi di Donati, che non sono partiti bene in questo campionato e hanno sicuramente mostrato passi avanti nonostante la formazione sperimentale. Infatti erano assenti per infortunio capitan Castiglioni, Filippi e Dragovoja oltre agli indisponibili Capriotti, Radu e Bannini.

In campo esordisce il terzo portiere classe 2005 Matteo Morra così come si vede per la prima volta il centrocampista pari età Samuil Kirilov, arrivato in prestito dal Misano e subito titolare. La mezzala ha già mostrato di essere sia un giocatore spigoloso e di temperamento sia di sapersi inserire bene in zona gol con un mancino comunque insidioso nei piazzati.

La capolista approccia meglio ma il Sant'Ermete resiste e al 20' si rende pericoloso con Alessandro Fabbri ma il suo destro a giro dopo un'azione in solitaria esalta i riflessi di Matteo Fabbri. Sugli sviluppi del corner Pagliarani non inquadra lo specchio di testa. I verdi, oggi in maglia blù, crescono di intensità e prendono campo ma al 37' è il Victoria a colpire un palo clamoroso con Sardagna. Poco più tardi Capi ha sul sinistro una chance ghiottissima ma cincischia e la conclusione viene respinta da Fabbri. Poi Kirilov sforna un cross insidioso ma Filippi la toglie dalla riga.

In avvio di ripresa buona partenza del Victoria con il tiro di Davide Fabbri ma il S. Ermete tiene bene il campo e nelle ripartenze è sempre temibile. Capi si avvicina al gol ancora una volta con un colpo di testa ma sono le prove generali perché l'attaccante classe 2004 finalmente la sblocca al 62' dopo aver vinto un rimpallo in area. La reazione dei padroni di casa è veemente ma sembra mancare incisività, mentre Manfroni in contropiede prova a sorprendere Fabbri che si rifugia in corner.

La perseveranza del Victoria viene premiata all'84' quando Federico Rossi con una bellissima girata di destro scavalca l'incolpevole Morra. Il pareggio sarebbe più agro che dolce ma al 90' la beffa si completa con il ribaltone della capolista che fa valere la legge della giungla e dopo aver recuperato una palla sporca (forse c'è un fallo sul portiere Morra) completa il 2-1 con Filippi. Terza sconfitta consecutiva per il S. Ermete che resta a tre punti in classifica.