Calcio Prima, il Victoria passa sul campo del San Vittore 2-1

Con il colpaccio sul campo del San Vittore per 2-1 firmato da un gol di Halilaj su punizione (la rete del vantaggio di Urbinati), il Victoria è da solo in testa alla classifica a punteggio pieno con nove punti.

Partita equilibrata giocata sul campo del Torresavio. Padroni di casa che partono meglio, dopo pochi minuti Fabbri deve uscire su un tiro ravvicinato di un centrocampista del San Vittore.

Il Victoria gioca di ripartenza e all’8' passa in vantaggio: Federico Rossi da destra si accentra in area e trova sul lato opposto l’accorrente Urbinati che insacca la palla dello 0-1 (primo centro stagionale).

Nonostante lo svantaggio il San Vittore continua a fare la partita con il Victoria che in contropiede si fa pericoloso, sbagliando però l’ultimo passaggio.

Pareggio dei padroni di casa che arriva al 21’ quando Dall’Agata da fuori area fa partire un tiro che trova la deviazione della schiena di Sardagna che mette fuori causa Fabbri.

Il forcing del San Vittore non trova sbocchi, ben controllato dalla retroguardia rosso celeste, e così si va al riposo in parità.

Nel secondo tempo il San Vittore sembra aver finito la benzina, mentre il Victoria conquista campo e prova a vincere la partita. Sono i cambi pero che fanno la differenza: Filippi per Celli e Halilaj per Federico Rossi indirizzano la partita per il Victoria. Halilaj spacca la partita sulla destra fornendo alcuni buoni spunti su cui i compagni ci credono poco. Al minuto 36 il neo entrato Davide Fabbri si conquista un fallo al limite dell’area. Punizione magistrale all’incrocio di Halilaj che bissa il gol di sette giorni fa.

Negli ultimi dieci minuti qualche incursione del San Vittore, ma il Victoria fa buona guardia.

Finisce con una vittoria importantissima su un terreno difficile contro una squadra che darà del filo da torcere a tutti.

IL TABELLINO

SAN VITTORE Fabbri G, Corradini, Merli (49' st Collini), Mazzotti, Turci (23st Prugnoli), Domenichini, Dall’Agata, Sottile (40' st Marini), Totaro (13' st Farneti), Alessi (23' st Casalboni), Pieri.A disp.: Notaro, Krastev, Di Fonzo, Ottaviani. All: Rossi



VICTORIA Fabbri M., Santoni, Celli (5' st Filippi), Stanco, Sardagna, De Queiroz, Rossi F (5' st Halilaj), Montanari (35' st Piccari), Eusebi, Genghini (17' st Fabbri D), Urbinati (22' st Rossi A.) . A disp.: Savoretti, Biondi, Giorgini, Alla. All: Pellegrino

RETI: 8' pt Urbinati, 21' Dall'Agata, 36' st. Halilaj