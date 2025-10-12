Calcio Promozione, United Cervia regola il Diegaro (2-1)

Una doppietta di Mazzarini stende la squadra di Giorgi che aveva pareggiato lo svantaggio con Bonandi. Convincente comunque la prestazione dei cesenati

Il Diegaro cade sul campo del Cervia per 2-1 al termine di una partita equilibrata e dopo buona prestazione sul piano del gioco. Nel primo tempo le palle migliori prima delle due reti nel recupero sono state del Diegaro con un paio di ripartenze di Ensini, schierato titolare in virtù dell’assenza dell’attaccante Casalboni, squalificato: in entrambe le occasioni il portiere è stato tempestivo nell’intervento.

La rete del vantaggio arriva al 47’ ad opera di Mazzarini che sfrutta al meglio una indecisione della difesa. Palla al centro ed il Diegaro pareggia con Bonandi che ribatte in rete una parata del portiere su conclusione del vivace Ensini. Si va all’intervallo sull’1-1.

In avvio di ripresa in acrobazia su cross di Pasini spettacolare rovesciata di Bonandi con palla che sfiora il palo.

All’8’ ancora rete di Mazzarini che con un tiro a incrociare non irresistibile su un cross laterale trova la traiettoria giusta per beffare il portiere. E’ il 2-1 per il Cervia.

Da lì in poi la partita si gioca molto sui nervi, il gioco è frammentato e da una parte e dall’altra non ci sono occasioni significative da registrare.

Il Diegaro mercoledì sarà impegnato in Coppa a Civitella, sabato in anticipo a Martorano sfida contro il Bellaria.

IL TABELLINO

Cervia United - Diegaro 2-1

CERVIA: Fusconi, A.Mazzarini, Rizzo (29' pt Di Gilio), Mazzotti, Vesi, Drudi, Zoffoli (15' st Valdinoci), Merloni, Ndreu (13' st Aruta), Melandri (48' st Maltoni), Masciullo (40' st Gazzoni). A disp.: Borrillo, Marangoni, Biondi, Rakaj. All.: Montanari.

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Frosio (36' st Giacalone), Guarino (36' st Maiolani), Danati, Tamburini, Ensini (22' st Fiumi), Scarponi, Mazzuoli (44' st Fiumana), Bonandi, Pasini (9' st Torelli). A disp.: Vitali, Giorgini, Scafidi, Savini. All.: Giorgi.

ARBITRO: Nuzzo di Forlì.

RETI: 47' pt A.Mazzarini, 48' pt Bonandi, 8' st A.Mazzarini.

NOTE: AMMONITI: A.Mazzarini, Zoffoli, Montanari, Guarino, Pasini, Giorgi.