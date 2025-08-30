Calcio Promozione, Coppa: Gabicce Gradara vincente sul campo del Vismara (1-3)

A segno Samuele Magi, Fedeli su calcio di rigore e Bastianoni. Espulso tra i padroni di casa Del Pivo a fine primo tempo. Il ds Magi: 'Prestazione convincente'

Nella partita di andata del primo turno di Coppa Italia, il Gabicce Gradara ha violato il campo del Vismara per 3-1. Mister Lilli ha confermato la formazione dell’ultima uscita. Al 14’ vantaggio ospite con il giovane attaccante (2007) Samuele Magi, fratello gemello del centrocampista Filippo, su azione corale iniziata sulla sinistra e poi rifinita a destra con assist nel cuore dell’area di Finotti a favore di Magi che in anticipo ha colpito in maniera vincente.

Al 19’ pareggio di Gaudenzi su rigore (atterramento in area), al 44’ il raddoppio ospite con Fedeli (atterramento di Finotti ad opera di Del Pivo il quale poco dopo è stato espulso per doppia ammonizione). Nei minuti di recupero Palazzi impegna di testa a terra Adebiyi, su punizione di Morani.

Nella ripresa al 10’ il sigillo sul match sull’unica azione pericolosa con Bastianoni, che dopo un primo tiro ribattuto in area, trova il colpo vincente nell’area piccola. Da segnalare, infine, un tiro da fuori area di Bergamini deviato in angolo dall’estremo difensore pesarese.

IL COMMENTO DEL DS GABRIELE MAGI

“Al di là della vittoria che è importante in vista della partita di ritorno (si gioca mercoledì 17 settembre), si sono visti dei progressi rispetto all’ultima uscita, pur dovendo lavorare mister Lilli con la rosa non al completo per motivi di lavoro dei ragazzi più giovani. C’è stata applicazione da parte di tutti. Si nota già una identità di squadra, under e over si stanno integrando bene. La squadra ha approcciato bene il match, anche prima dell’espulsione di Del Pivo in occasione del rigore di Fedeli, episodio che ci ha facilitato il compito, ha espresso buon calcio al cospetto di un avversario di prima fascia e candidato a recitare un ruolo di primo piano. Un buon viatico in vista del debutto sul campo della Biagio Nazzaro, che sarà molto difficile. Per quella partita possibile che sia disponibile anche l’attaccante Montesi, oggi ai box per un guaio muscolare”.

IL TABELLINO

VISMARA 2008: Melchiorri, Righi (27’ s.t. Bonazzoli), Bertuccioli, Morani, Palazzi, Del Pivo, Rastelletti (35’ p.t. Pistola), Letizi (16’ s.t. Matelicani), Donati (16’ s.t. Garavalli), Gaudenzi (16’ s.t. Capomaggi), Vagnarelli. All. Fulgini

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Semprini, Costa, Gallotti (31’ s.t. Terenzi), Massari (39’ s.t. Moutatahhir), Zagaglia, Bastianoni, Finotti (16’ s.t. Magi F.), Fedeli (27’ s.t. Bergamini), Grandicelli, Magi S.(5’ s.t. Gambini) All. Lilli

Arbitro: Eletto di Macerata

Reti: 14’ p.t. Magi S., 19’ p.t. Gaudenzi (R), 44’ p.t. Fedeli (R), 10’ s.t. Bastianoni.

Note: Espulso del Pivo al 45’ p.t. per doppia ammonizione. Recupero: 3’ + 3’