Calcio Promozione, Coppa Italia: Gabicce Gradara a valanga a Lunano (0-4)

Nel match di andata degi ottavi prova di forza della squadra di Lilli con soli due over in campo. Show dell'esterno d'attacco 2007 Gambini

Prova di forza del Gabicce Gradara nella sfida di andata degli ottavi di Coppa Italia di Promozione: travolge in trasferta il Lunano per 4-0 mettendo una grande ipoteca sul passaggio del turno.

Grande protagonista Joseph Gambini: l’esterno classe 2007, trascorsi nel settore giovanile del Bologna, firma una tripletta e si procura anche il rigore trasformato successivamente da Zagaglia, con Costa i soli due over in campo nella squadra di Lilli (sette gli under tra i feltreschi). Al 35’ Gambini rompe l’equilibrio con un mancino preciso dal limite che non lascia scampo a Onyekwere. Poco prima dell’intervallo Marta tenta la risposta, ma il suo tiro è facile preda di Sammarini.

Nella ripresa si scatena Gambini: servito da Sarli, salta Onyekwere e firma il raddoppio. Gli ospiti insistono e al 20’ arriva il tris, con Zagaglia che realizza dal dischetto dopo un fallo proprio su Gambini. Nel finale, prima di essere sostituito, il giovane attaccante completa il suo show siglando il 4-0 con un gol fotocopia del secondo.

Nel quarto d’ora finale il Lunano reagisce con orgoglio: Ujkaj ci prova di testa, poi Onye e Bosoi mancano di poco il bersaglio, ma il risultato non cambia.

Ritorno fissato per mercoledì 29 ottobre al “Magi” di Gabicce Mare.

IL COMMENTO A fine gara mister Simone Lilli elogia la sua squadra, tutta di under, con i soli Costa e Zagaglia come over e neppure per tutta la partita: “Sono molto contento per i ragazzi, tutti cresciuti nel nostro settore giovanile, alcuni dei quali solo da un paio di settimane si allenano con la prima squadra. Oltre a Gambini, che quando trova spazio è incontenibile, tutti hanno sfoderato una bella prestazione dimostrando di poter stare in questo contesto da un lato e di essere linfa vitale per la prima squadra”.

Unica nota negativa l’infortunio alla spalla di Bergamini, protagonista domenica scorsa e oggi assente: il suo stop si aggiunge a quello di Morini.

IL TABELLINO

Lunano - Gabicce Gradara 0-4

LUNANO: Onyekwere, Nobili C., Bosoi, Cancellieri, Bracci, Canti (25’st Gostoli), Lahlale (13’st Bonopera), Righi (19’st Fulgenzi), Onye, Galletti (1’st Ujkaj), Marta. All.: Manfredini.

GABICCE GRADARA: Sammarini, Buccino, Costa (20’st Mosconi), Zagaglia (31’st Lorenzetti), Moutatahhir, Andruccioli, Gambini (31’st Semprini), Pataracchia, Magi S. (20’st Magi F.), Finotti (20’st Ferraj), Sarli. All.: Lilli.

ARBITRO: Mattia Dovesi di Ancona

RETI: 35’pt, 8’st, 30’st Gambini, 20’st rig. Zagaglia

