Calcio Promozione, Coppa Italia: Gabicce Gradara a valanga a Lunano (0-4)

Nel match di andata degi ottavi prova di forza della squadra di Lilli con soli due over in campo. Show dell'esterno d'attacco 2007 Gambini

A cura di Stefano Ferri Redazione
15 ottobre 2025 19:23
Calcio Promozione, Coppa Italia: Gabicce Gradara a valanga a Lunano (0-4) - Joseph Gambini in azione
Joseph Gambini in azione
Gabicce Mare
Sport
Prova di forza del Gabicce Gradara nella sfida di andata degli ottavi di Coppa Italia di Promozione: travolge in trasferta il Lunano per 4-0 mettendo una grande ipoteca sul passaggio del turno.

Grande protagonista Joseph Gambini: l’esterno classe 2007, trascorsi nel settore giovanile del Bologna, firma una tripletta e si procura anche il rigore trasformato successivamente da Zagaglia, con Costa i soli due over in campo nella squadra di Lilli (sette gli under tra i feltreschi). Al 35’ Gambini rompe l’equilibrio con un mancino preciso dal limite che non lascia scampo a Onyekwere. Poco prima dell’intervallo Marta tenta la risposta, ma il suo tiro è facile preda di Sammarini.

 Nella ripresa si scatena Gambini: servito da Sarli, salta Onyekwere e firma il raddoppio. Gli ospiti insistono e al 20’ arriva il tris, con Zagaglia che realizza dal dischetto dopo un fallo proprio su Gambini. Nel finale, prima di essere sostituito, il giovane attaccante completa il suo show siglando il 4-0 con un gol fotocopia del secondo.

 Nel quarto d’ora finale il Lunano reagisce con orgoglio: Ujkaj ci prova di testa, poi Onye e Bosoi mancano di poco il bersaglio, ma il risultato non cambia.

Ritorno fissato per mercoledì 29 ottobre al “Magi” di Gabicce Mare.

IL COMMENTO A fine gara mister Simone Lilli elogia la sua squadra, tutta di under, con i soli Costa e Zagaglia come over e neppure per tutta la partita: “Sono molto contento per i ragazzi, tutti cresciuti nel nostro settore giovanile, alcuni dei quali solo da un paio di settimane si allenano con la prima squadra. Oltre a Gambini, che quando trova spazio è incontenibile, tutti hanno sfoderato una bella prestazione dimostrando di poter stare in questo contesto da un lato e di essere linfa vitale per la prima squadra”.

Unica nota negativa l’infortunio alla spalla di Bergamini, protagonista domenica scorsa e oggi assente: il suo stop si aggiunge a quello di Morini.

 IL TABELLINO

Lunano - Gabicce Gradara 0-4

LUNANO: Onyekwere, Nobili C., Bosoi, Cancellieri, Bracci, Canti (25’st Gostoli), Lahlale (13’st Bonopera), Righi (19’st Fulgenzi), Onye, Galletti (1’st Ujkaj), Marta. All.: Manfredini.

GABICCE GRADARA: Sammarini, Buccino, Costa (20’st Mosconi), Zagaglia (31’st Lorenzetti), Moutatahhir, Andruccioli, Gambini (31’st Semprini), Pataracchia, Magi S. (20’st Magi F.), Finotti (20’st Ferraj), Sarli. All.: Lilli.

ARBITRO: Mattia Dovesi di Ancona

RETI: 35’pt, 8’st, 30’st Gambini, 20’st rig. Zagaglia

