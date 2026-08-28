Calcio Promozione, Coppa Italia: Gabicce Gradara- Villa San Martino

Domenica allo stadio Magi (15,30) andata del primo turno. Mister Gaudenzi: "Un test utile per migliorare la condizione e l’affiatamento"

Domenica è Coppa Italia ed il Gabicce Gradara al Magi (ore 15,30) affronta nel match di andata del primo turno il Villa San Martino che schiera due ex, il portiere Cappuccini e il centrocampista Bastianoni. Un test probante in vista della prima di campionato di domenica 6 settembre quando al Magi la squadra di Gaudenzi riceverà l’Osimo.

Nelle file del Gabicce Gradara in forse il centrocampista Serafini reduce da un infortunio alla caviglia, da valutare l’attaccante Renzi (acciaccato) mentre è indisponibile Bergamini.

Mister Gaudenzi, che significato dà alla Coppa Italia?

“E’ un test probante contro un avversario impegnativo, reduce da una ottima stagione, che serve per migliorare la condizione e l’affiatamento che sta crescendo di partita in partita. La nostra rosa è molto rinnovata e dunque serve del tempo per trovare gli automatismi, la coralità del gioco, la migliore posizione in campo in relazione alle varie fasi di gioco e all’avversario. La rosa che ha allestito il ds Capobianco è di qualità, contiamo che questi ragazzi sappiano una volta di più confermare il loro valore mettendolo al servizio del collettivo. Siamo una squadra solida, che sa stare bene in campo, con esperienza. Dobbiamo andare avanti con fiducia”.