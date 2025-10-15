Calcio Promozione, Coppa Italia: passa il Diegaro ai rigori
Civitella eliminato ai rigori (2-4) dopo il 2-2 ai tempi regolamentari. La squadra di casa in vantaggio per due volte
Il Diegaro passa il turno di Coppa Italia battendo ai rigori nella sfida secca in trasferta il Civitella al termine di una partita ricca di emozioni e decisa ai rigori dopo il 2-2 al 90’.
Primo tempo chiuso sull’1-1. Civitella in vantaggio con rete al 25’ di Tshomi, bravo a saltare il portiere Zammarchi e ad appoggiare in rete a porta vuota. Tre minuti dopo il Diegaro pareggia con Mazzuoli, che su un disimpegno sbagliato dal Civitella si trova davanti al portiere Olivucci e, una volta saltato, appoggia a porta vuota.
Secondo tempo più spettacolare. Al 2’ da corner, Biondini anticipa tutti e sigla la rete del 2-1. Al 7’ Casalboni allarga sulla destra a Soumahin, che crossa in mezzo all’area ed il centravanti in corsa colpisce la traversa a pochi passi dalla porta con palla che rimbalza sulla riga e viene allontanata dalla difesa; al 26’ il Diegaro pareggia con Tamburini, più lesto ad anticipare tutti in mischia sugli sviluppi di una punizione laterale.
Al 30’ Bonandi da buona posizione non colpisce bene e l’azione; al 33’ occasione per Barducci: in contropiede conclude fuori davanti al portiere Zammarchi. Al 94’ l’arbitro fischia la fine dei tempi regolamentari.
Si vai ai rigori, comincia la sequenza il Diegaro. Mazzuoli parato; Mazzoni gol 1-0; Soumahin gol 1-1; Giulianini parato; Scarponi gol 1-2; Tshomi palo; Casalboni gol 1-3; De Pascalis gol 2-3; Guarino gol 2-4.
Nel week end torna il campionato. Sabato allo stadio Canapino di Diegaro il Diegaro affronta alle ore 15 il Bellaria; domenica alle 15,30 il Civitella è invece di scena a Riccione.
IL TABELLINO
CIVITELLA: Olivucci, Biondini (89’ Facciani), Gregorio, Giulianini, Ricci, Mazzoni, Tshomi, Nannetti (60’ Bragantini) Bara (90’ De Pascalis), Fazzini (80’ Rabiti), Barducci. All. Gardini
DIEGARO: Zammarchi, Donati, Giacalone, Giorgini, Fiumi (59’ Soumahin), Tamburini (70’ Frosio), Maiolani (65’ Guarino), Scarponi, Casalboni, Mazzuoli, Torelli (56’ Bonandi, 80’ Scafidi). All. Giorgi
RETI: 25’ pt Tshomi, 28’ Mazzuoli, 2’ st. Biondini, 26’ Tamburini
ARBITRO: Protti
NOTE: Ammoniti: Nannetti, Donati.