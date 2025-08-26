Calcio Promozione, Diegaro: ecco i giovani difensori Frosio e Tamburini

Entrambi sono 2006, il primo terzino della Sammaurese (una decina di presenze in D) ed il secondo centrale ex Primavera Rimini e Montecchio

Alla vigilia della nuova stagione la società Diegaro comunica l’arrivo di due volti nuovi per il reparto difensivo.

Si tratta di David Frosio, terzino classe 2006, che proviene dalla Sammaurese con cui nella stagione scorsa ha collezionato una decina di presenze in serie D dopo tre stagioni in Juniores Nazionale ed in questo avvio di stagione ha svolto la preparazione con la squadra di mister Tonino Asta. Può essere schierato anche da quinto e da braccetto.

L’altro volto nuovo è sempre un 2006, Filippo Tamburini, difensore centrale di fisicità, nell’ultima stagione al Montecchio (Eccellenza Marche) dopo la Primavera nel Rimini. Due ragazzi con grande voglia che nel club cesenate hanno una vetrina importante per mettersi in evidenza.

“Il mercato per ora è chiuso - spiega il ds Filippo Antoniacci – e la rosa è ben definita, ma siamo vigili per verificare se capiterà l’occasione giusta. Siamo contenti del lavoro svolto, la rosa è giovane ed impreziosita da qualche giocatore esperto che dovrà fare da chioccia ai ragazzi più giovani che stanno dimostrando molto interessanti. Le premesse sono buone, ora la parola spetta al campo. Domenica debuttiamo a Riccione, in una sfida importante e tosta, contro una delle squadre più competitive del girone. Ci sentiamo pronti, mister Giorgi ha lavorato tanto. Vogliamo partire subito bene”.





