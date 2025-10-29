Calcio Promozione, è pareggio tra Gambettola e Diegaro (1-1)

Vantaggio dei padroni di casa nella prima frazione con Torelli, pareggio nella ripresa di Pertutti. Occasioni su entrambi i fronti

Pareggio giusto a Martorano tra Diegaro e Gambettola in un derby effervescente. Nel primo tempo parte meglio il Diegaro; la squadra ospite sfiora il vantaggio due volte con Longobardi, la prima in spaccata su cross dalla sinistra (palla fuori), la seconda con un colpo di testa su cross di Cicognani con deviazione dell’attento Zammarchi in angolo.

Al 30’ Diegaro pericoloso con un tiro di Guarino dal limite (assist di Casalboni) ed un minuto dopo lo Torelli di controbalzo servito ancora da Casalboni spara un missile da fuori area, leggermente a giro, che si infila nell’angolino in basso alla sinistra del portiere. Gran bel gol. La rete dell’1-0 dà entusiasmo alla squadra di casa, ma il punteggio non cambia: 1-0.

In avvio di ripresa Diegaro molto vicino al 2-0: Guarino su assist di Giacalone manda a lato da centro area, poco dopo su un tiro di Raimondi è deviato e il portiere Zammarchi, spiazzato, salva di piede mentre è in tuffo dalla parte opposta. Al 4’ il pareggio del Gambettola con un bolide di Pertutti dai venti metri (1-1).

La partita è viva. Guarino ci prova due volte, Mazzuoli di testa viene fermato in angolo, Zannoli a sua volta manda alto un invitante assist di Longobardi, Mazzuoli non trova il tempo per la deviazione su cross dalla sinistra di Giacalone. Al 28’ il brivido: Scarponi su punizione colpisce la traversa, palla sulla riga e poi azione interrotta per fallo sul portiere. L’ultima occasione è per il Gambettola nel recupero: Pertutti ci riprova in azione fotocopia del primo gol, palla a lato di poco.

IL TABELLINO

DIEGARO – GAMBETTOLA 1-1

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Fiumi, Guarino, Donati, Tamburini, Torelli (63’ Torelli), Scarponi, Casalboni (85’ Savini), Mazzuoli, Giacalone (63’ Pasini). A disp. Barducci, Malewski, Scafidi, Giorgini, Maiolani, Bonandi. All. Giorgi

GAMBETTOLA: Smeraldi, Zannoli, Diedhou, Cicognani (88’ Mustafa) Raimondi, Turci, Pertutti, Rashiti, Chiaruzzi (81’ Gessi), Longobardi, Orioli (85’ Torroni). A disp. Foiera, Zaghini, Bucchi, Piraccini. All. Rossi

ARBITRO: Crociani di Cesena

RETI: 32’ pt. Torelli, 49’ Pertutti.