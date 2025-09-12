Calcio Promozione, Gabicce Gradara: al debutto casalingo c'è il Vismara

Domenica al Magi (15,30) secondo appuntamento stagionale, il primo tra le mura amiche. Mister Lilli: 'Chiedo continuità nell’atteggiamento positivo di squadra'

C’è il Vismara sulla strada del Gabicce Gradara per il debutto stagionale allo stadio Magi (domenica ore 15,30), seconda giornata di campionato. Un avversario già affrontato con successo nell’andata dei 16esimi Coppa e che ritornerà a Gabicce mercoledì sera (ore 20,30) nella partita di ritorno.

La squadra di Simone Lilli si presenta al difficile appuntamento dopo il convincente colpo in trasferta contro la Biagio Nazzaro, che ha bissato il successo di Coppa.

“Una vittoria meritata seppur di misura in una partita in cui abbiamo sofferto solo nell’ultimo quarto d’ora senza peraltro correre rischi – commenta il tecnico Simone Lilli – . Se abbiamo un demerito è quello di non aver chiuso i conti pur avendo avuto almeno due buone opportunità per farlo. La prestazione c’è stata e dunque tutto ciò ci deve dare fiducia per continuare il nostro percorso di crescita”.

Che tipo di avversario affrontate?

“Affrontiamo una squadra reduce dal 3-0 sulla Montemarcianese, in salute, con un organico di primo piano e destinata a recitare un ruolo da protagonista dopo il terzo posto della stagione scorsa. Una formazione tosta, anche fisicamente, solida in fase difensiva, pericolosa e completa in tutti i reparti. Un banco di prova importante, che ci dirà di che pasta siamo fatti. Purtroppo rispetto all’ultima partita ho quattro giocatori in meno: Finotti, Gambini, Bergamini, Moutatahhir (out anche Morini per lungo tempo), che saranno indisponibili per anche per la trasferta di Lunano per motivi personali, mentre recupero a tempo pieno Montesi. Siamo contati tanto che abbiamo tesserato due 2010 e dunque per il sottoscritto è un momento particolare in cui devo gestire al meglio le risorse disponibili rispetto all’incalzare del calendario. Viviamo alla giornata. Ovviamente si gioca sempre per battere l’avversario, ma dico anche se non si ha la forza per farlo bisogna cercare in tutte le maniere di evitare la sconfitta”.

Cosa chiede al Gabicce Gradara?

“A prescindere dal risultato, chiedo continuità nell’atteggiamento positivo di squadra, nella voglia di replicare in partita concetti su cui si lavora in allenamento, determinazione nella caccia al risultato. Fin qui i ragazzi sono stati encomiabili sotto tutti i punti di vista e ho fiducia che sfoderino un’altra prestazione di carattere”.