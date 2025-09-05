Calcio Promozione, Gabicce Gradara al debutto sul campo del Biagio Nazzaro

Entrambe le squadre sono reduci dalla vittoria nel match di andata dei sedicesimi di Coppa Italia:. Si gioca domenica alle 15,30

Debutto in campionato domenica per il Gabicce Gradara di scena domenica sul campo del Biagio Nazzaro (ore 15,30). Entrambe le squadre sono reduci dalla vittoria nel match di andata dei sedicesimi di Coppa Italia: 3-1 per quella di Lilli sul campo del Vismara, 2-0 per quella di Fenucci in casa sul Moie Vallesina.

Il Gabicce Gradara si presenta all’appuntamento senza Morini e con il dubbio Montesi reduce da un infortunio che gli ha fatto saltare anche il match di Coppa. Per il resto tutti disponibili. La formazione in larga parte ricalcherà quella delle ultime uscite, ma è presumibile che il tecnico nei 90 minuti faccia ricorso alla panchina (cinque cambi).

Mister Simone Lilli, come arriva il Gabicce Gradara all’esordio?

“Siano reduci da una buona prestazione in Coppa contro una big del campionato che sulla rosa dell’anno scorso ha inserito altre pedine di valore; è vero che l’espulsione di Del Pivo a fine primo tempo ci ha avvantaggiato, ma il mio giudizio non cambia: abbiamo cercato di mettere in pratica i concetti su cui abbiamo lavorato in preparazione e tenuto conto che siamo in fase di rodaggio sono contento dell’applicazione di tutti. La strada è quella giusta”.

Che avversario è il Biagio Nazzaro?

“L’ho vista all’opera in Coppa contro il Moie e mi ha fatto un’ottima impressione, nell’undici iniziale e nei cambi. Considerato che eravamo a fine agosto mi è sembrata già a buon punto di condizione e di affiatamento, una formazione quadrata in tutti i reparti. Per noi sarà un test molto probante”.

Cosa chiede alla sua squadra?

“Un passo in avanti di squadra rispetto all’ultima uscita sotto ogni profilo, non solo tecnico e tattico, ma anche di mentalità perché adesso contano i punti e dobbiamo fare in modo di portarli a casa”.



