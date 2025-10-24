Calcio Promozione, Gabicce Gradara alla prova della matricola Nuovo Real Metauro

Dpo il buon pareggio senza gol sul campo della Castefrettese, la squadra di Lilli ospita domenica al Magi la quarta della classe

Dopo il buon pareggio senza gol sul campo della Castefrettese, che ha fatto seguito al successo interno sul Tavullia Valfoglia ed alla vittoria con poker a Lunano in Coppa (mercoledì al Magi sfida di ritorno), il Gabicce Gradara ospita domenica al Magi il Nuovo Real Metauro, sorprendente matricola del girone A (quarto posto con 14 punti).

"Affrontiamo una formazione in salute, che ha entusiasmo, come del resto tutte le altre neopromosse – spiega mister Lilli – che è più forte di noi visto che ha sei punti in più, bene allenata da Andrea Ferri, che conosco in quanto giocava assieme al sottoscritto e che da allenatore ha vinto già dei campionati. Una squadra che si schiera con un 3-5-2 molto dinamico, con giocatori tecnici in mezzo al campo, che il secondo attacco del girone (12 reti come la capolista Lunano) in cui spiccano due giocatori offensivi molto bravi come Bracci e l’esperto Traini, il quale vanta una lunga esperienza nelle categorie dilettantistiche. Una partita molto difficile, in cui cercheremo come sempre di portare a casa il massimo”.



Il Gabicce Gradara è in crescita. Cosa si aspetta di più e di meglio?



“Da tre partite non subiamo gol ed è su questa strada che dobbiamo proseguire, nello stesso tempo dobbiamo sfruttare meglio le occasioni da rete che creiamo, avere più freddezza e determinazione negli ultimi sedici metri. Possiamo migliorare molto sulla palle inattive, calci d’angolo e punizioni, da cui ancora abbiamo ricavato poco. Ora siamo per così dire in mezzo al guado, a metà classifica, e abbiamo l’ambizione di guardare avanti. Un salto di qualità sarà possibile quando, al cospetto di una buona prestazione, arriverà anche il risultato pieno. A Castelferretti, ad esempio, avremmo potuto fare bottino pieno e non ci siamo riusciti. Dopo i prossimi due impegni di campionato con Moie in trasferta e Villa San Martino in casa avremo una quadro più preciso sulle nostre ambizioni”.



Per quanto riguarda la formazione, oltre a Morini indisponibile Gallotti per un guaio muscolare; potrebbe rientrare Bergamini dallo stop per infortunio alla spalla: sarà indicativa la rifinitura del sabato.