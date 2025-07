Calcio Promozione, Gabicce Gradara: con Massari in difesa qualità ed esperienza

Classe 1999, di San Clemente, ha giocato le ultime tre stagioni al Terre di Castelli, club di vertice di Eccellenza girone A (ex Castelvetro Modena)

Il Gabicce Gradara comunica di avere ingaggiato il difensore centrale Giacomo Massari. Classe 1999, di San Clemente, ritorna in Romagna dopo tre stagioni in Emilia, al Terre di Castelli, club di vertice di Eccellenza girone A (ex Castelvetro Modena), con cui la scorsa stagione ha perso la semifinale playoff interregionale contro il Giulianova ai rigori.



Massari è cresciuto nel settore giovanile del Modena, poi è passato alla Cremonese allora in serie B: si allenava con la prima squadra (otto panchine) e giocava in Primavera. Poi il ritorno in Romagna, alla Marignanese allenata da Lilli, che vinse il campionato di Eccellenza. Poi la stagione contrassegnata dal covid con l’esperienza nel campionato sammarinese, quindi il ritorno in Emilia.



Massari, perché la scelta di Gabicce Gradara?



“La società in questi ultimi due anni mi ha sempre cercato durante le finestre di mercato, questa volta ritornando a casa ho accettato di buon grado la sua proposta perché c’è la volontà di puntare ai playoff e di togliersi delle soddisfazioni. Inoltre il fatto che ci sia Lilli alla guida della squadra è per me una garanzia: il mister è un professionista, ha ambizione, è un tecnico di categoria superiore, non lascia nulla al caso tanto che ci alleneremo per quattro volte alla settimana. La sua presenza mi ha dato la spinta decisiva nella scelta che contemplava altre opzioni, l’ultima volta che gli ho parlato era molto carico”.



Che Gabicce Gradara vedremo?



“Una squadra propositiva, che cercherà di imporre il suo gioco e di vincere il più possibile. Se saremo anche belli, meglio ancora, ma la cosa più importante sarà essere efficaci”.



Le caratteristiche tecniche di Giacomo Massari?



“Sono alto 1,88, sono destro di piede, avendo fatto un buon percorso nel settore giovanile mi piace giocare la palla, impostare l’azione. La forza fisica è una delle mie caratteristiche, ma sono un giocatore corretto: mai preso un rosso in carriera. Grazie alla mia altezza nel gioco aereo mi faccio rispettare, segno anche qualche gol sia di testa sia di piede, soprattutto sulle palle inattive. Ma forse la qualità migliore è la personalità: al Terre di Castelli sono sempre stato il capitano”.



La sua ambizione in prospettiva?



“Nessun in particolare, se vi riferite ad una determinata categoria da raggiungere. La mia ambizione è solo una: vincere”.