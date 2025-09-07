Calcio Promozione: Gabicce Gradara corsaro al debutto (0-1)

L'attaccante Fedeli con una prodezza firma il successo della squadra di Lilli che ha meritato i tre punti sul campo del tosto Biagio Nazzaro

Al debutto in campionato il Gabicce Gradara, già vincitore nella prima partita di Coppa in trasferta contro il Vismara, coglie un'importante e prestigiosa vittoria sul campo del Biagio Nazzaro per 1-0. A decidere il match la rete dell’attaccante Fedeli al tramonto della prima frazione di gioco, sugli sviluppi di un calcio di punizione offensivo, con conclusione dalla sinistra in area, di mancino , dopo essersi liberato dell’avversario con palla sotto la traversa. Un gioiello.

Il Gabicce Gradara approccia meglio il match, tuttavia la Biagio Nazzaro si difende con ordine e riesce a trovare qualche spunto offensivo (al 18’ palo esterno di Camilloni alla destra di Adebiyi, unica vera occasione dei padroni di casa).

Per gli ospiti, gol a parte, da registrare anche un tiro di Grandicelli da fuori area con sfera a lato di poco e conclusione a lato di Gallotti al 35’ dopo una azione corale.

Nella ripresa il Gabicce Gradara gestisce il vantaggio con incursioni pericolose (Gambini e Montesi) e non sfrutta nella prima parte un paio di situazioni favorevoli mentre la Biagio Nazzaro non riesce a ad essere incisiva. Al 64′ Grandicelli, il migliore della sua squadra, si invola sulla destra e tira, ancora una volta Lombardi interviene di piede e respinge. Passano 12 minuti e Musciano prova al volo dopo una respinta, Adebiyi controlla in presa.

Prossimo match al Magi domenica prossima contro il Vismara.

IL COMMENTO A fine partita il ds Gabriele Magi sottolinea: “Abbiamo dato seguito alla bella prestazione di Coppa Italia meritando i tre punti arrivati su una prodezza di Fedeli, che testimoniano la bontà del lavoro fin qui svolto da mister Lilli e dalla squadra e danno fiducia per il futuro immediato lastricato da insidie. La squadra nella seconda parte della ripresa ha subito il predominio avversario ma è rimasta sempre lucida e non ha concesso nulla agli avversari mentre in fase offensiva avrebbe potuto trovare ancora la via del gol sfruttando meglio alcune situazioni di ripartenza..

IL TABELLINO

BIAGIO NAZZARO: Lombardi, Doria, Medici, Coltorti, Carloni, Compagnucci (88′ Schiaroli), Rocchetti (63′ Pierfederici), Musciano, Tracanna (72′ Morbidi), Esposito (65′ Candidi), Camilloni. All. Fenucci

A disp. Natalini, Tamburini, Baioni, Natalucci, Morbidi, Graziosi.

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Semprini, Costa (80′ Montesi), Gallotti, Massari, Zagaglia, Bastianoni, Grandicelli, Fedeli (88′ Bergamini), Finotti (73′ Magi F.), Magi S. (75′ Gambini). All. Lilli.

A disp. Sammarini, Andruccioli, Ferraj, Lorenzetti, Moutatahhir.

RETE: 40′ Fedeli

NOTE. Ammoniti: Carloni (B), Grandicelli (G), Massari (G); si sono disputati due cooling break (uno per tempo). Recupero 2′ + 5′.