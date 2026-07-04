Calcio Promozione: Gabicce Gradara da urlo. Ecco l'attaccante Villanova

Il ds Capobianco: 'Il regalo del presidente Marsili per i suoi 10 anni di presidenza'. Classe 1991, in bacheca due promozioni e uno scudetto con la Fiorita

Il Gabicce Gradara ha chiuso con un botto fragoroso la sua campagna acquisti. E’ stato tesserato, infatti, l’attaccante Marco Villanova, classe 1991, un giocatore esperto che rende più competitiva la squadra di mister Lazzaro Gaudenzi, in grado di recitare un ruolo da assoluto protagonista.



“Aspettavamo un regalo dal presidente Marsili per i suoi dieci anni di presidenza, ebbene, ce lo ha fatto e lo ringraziamo di cuore – spiega il ds Capobianco –. Avevamo la possibilità di prendere un giocatore di categoria, ma quando si è aperta la possibilità di ingaggiare Villanova, abbiamo buttato tutte le energie su questo profilo di livello superiore. Ho scelto un giocatore dalle indubbie qualità tecniche e umane, un professionista a tutto tondo che renderà il reparto offensivo più forte. L’ho visto a Montecchio e mi aveva impressionato per la sua qualità: giocava nel 4-3-3 a destra, ma dentro al campo e vicino alla porta per sfruttare il suo tiro importante, servire assist e sfruttare i calci piazzati”.



Nativo di Conegliano, la punta è cresciuta nel vivaio dell'Atalanta, a cui sono seguiti quattro anni nel San Marino Calcio, per poi indossare svariate maglie, tra cui quelle di Carpi, Correggese e Portogruaro. Nella scorsa stagione era alla Virtus, campione di San Marino, al rientro da un infortunio al tendine d’Achille, poi a novembre si è accasato al Misano (Promozione Romagna).



In bacheca due promozioni in carriera con Maceratese (D-C) e San Marino (C2-C1), e scudetto con La Fiorita (campionato sammarinese). Si tratta di un giocatore che ama giocare vicino alla porta per sfruttare le sue doti di tiro e di tecnica. Abita a San Marino.



In carriera ha segnato dagli otto ai dieci gol a stagione, a parte il campionato scorso: al Misano mister Muratori lo ha schierato da falso nove, giocava molto per la squadra, attirando la pressione degli avversari ai quali non venivano dati punti di riferimento, aprendo spazi. Un ruolo per lui nuovo, con meno opportunità di andare in rete: tutti erano deputati a fare gol mancando il bomber. Una sorta di cooperativa del gol.



Il traguardo delle cento reti è ad un passo e a Gabicce Gradara ha l’opportunità di tagliarlo.

