Calcio Promozione, Gabicce Gradara ko al Magi: passa il Vismara (1-2)

Nel primo tempo ospiti in vantaggio, nella ripresa a segno Lorenzetti e dopo tre minuti la rete del raddoppio di Letizi

Al termine di una partita avvincente ed equilibrata, il Vismara passa per 2-1 sul campo del Gabicce Gradara.

Nel primo tempo Gabicce Gradara pericoloso con diagonale di Magi Samuele servito da Grandicelli con palla a lato; al 10’ combinazione Magi Samuele-Grandicelli che tira in corsa con pallone fuori misura. Al 15’ tiro cross insidioso di Costa, Melchiorri in uscita anticipa Magi Filippo; al 25’ primo tiro del Vismara con Letizi bloccato dal portiere di casa. Al 37’ la rete del vantaggio della squadra ospite: discesa di Gaudenzi e dopo un fraseggio traversone dalla sinistra, gran botta dal limite di Righi con palla sotto la traversa (0-1).

Nella ripresa, il pareggio del Gabicce Gradara al 18’ con Lorenzetti, che solo davanti al portiere sfrutta al meglio un cross di Bastianoni dalla destra. Dopo appena tre minuti Vismara vantaggio: cross di Gaudenzi dalla sinistra, palla rimessa in mezzo da Palazzi e colpo di testa vincente di Letizi bravo a sorprendere la difesa avversaria a due passi dalla linea di porta (1-2). A quel punto il Vismara controlla la sfuriata del Gabicce Gradara. Al 30’ su calcio d’angolo Zagaglia di testa manda a lato. Al 39’ tiro di Gaudenzi deviato in angolo. 41’ conclusione di Lorenzetti nell’area piccola ribattuta quasi sulla linea di porta.

Mercoledì le due formazioni saranno ancora di fronte al Magi nel ritorno dei 16esimi di Coppa Italia (20,30).

IL COMMENTO A fine partita il tecnico Simone Lilli commenta: “Abbiamo perso contro una squadra tosta giocandocela comunque alla pari; abbiamo rischiato qualcosa nel finale, ma in precedenza abbiamo avuto la forza di cercare il pareggio in più situazioni. Usciamo dal Magi a testa alta dopo un match equilibrato. Non eravamo fortissimi dopo il colpo contro la Biagio, ora non dobbiamo deprimerci. E’ la tappa di un percorso di crescita. Abbiamo commesso errori che altre volte non avevamo compiuto. Bisogna stare con i piedi a terra e avere la consapevolezza di avere delle buone qualità ma anche dei difetti su cui lavorare: questa squadra è molto rinnovata e con tanti giovani e ci vogliono pazienza ed equilibrio”.

IL TABELLINO

GABICCE GRADARA – VISMARA 1-2

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Semprini, Costa, Gallotti (13’ st. Lorenzetti), Massari, Zagaglia, Bastianoni, Grandicelli, Fedeli, Magi Filippo (37’ st. Terenzi), Magi Samuele (1’ st. Montesi). A disp. Sammarini, Andruccioli, Ferraj, Mosconi. All. Lilli.

VISMARA: Melchiorri, Righi, Bertuccioli, Morani, Palazzi (42’ st. Capomaggi), Del Pivo (32’ st. Violini), Pistola, Letizi, Donati (36’ st. Garavelli), Gaudenzi, Vagnarelli (32’ st. Carnaroli). A disp. Campanelli, Lugli, Matelicani, Harrach, Bonazzoli. All Fulgini.

ARBITRO: Sorenelli di Ancona (Giacomucci di Pesaro e Tayeb di Pesaro)

RETI: 37’ pt. Righi; 18’ st Lorenzetti, 23’ Letizi.

NOTE. Spettatori 250 circa. Angoli 4-1. Ammoniito: Gallotti, Massari e mister Lilli.

