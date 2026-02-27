Calcio Promozione, Gabicce Gradara: match salvezza contro il Moie

Le due squadre sono separate da quattro lunghezze e cercano punti preziosi per guadagnare la salvezza diretta.

E’ un match delicato quello di domenica al Magi tra Gabicce Gradara e Moie, uno scontro diretto per evitare i playout.

Il Gabicce Gradara, sconfitto all’andata per 2-1, dopo le dimissioni di mister Lilli con squadra affidata al vice Marco Bellucci, ha colto un prezioso pareggio sul campo del Nuova Real Metauro per 2-2 (vinceva 0-2) dopo lo scivolone interno contro la Castelfrettese maturato nel recupero, e vuole dare continuità migliorando lo score insufficiente dell’ultimo mese (tre punti in sette partite, vittoria che manca dalla prima di ritorno contro il Biagio Nazzaro).

In settimana, con molti baby in campo per dare loro minutaggio, il Gabicce Gradara ha pareggiato nell'andata di semifinale di Coppa Marche contro la Castelfrettese (ancora a segno l’attaccante Bergamini, classe 2007).

Gabriele Magi, direttore sportivo del Gabicce Gradara, come sta la squadra?

“Abbiamo dimostrato nella trasferta contro il Nuova Real Metauro di essere una squadra viva, abbiamo reagito bene ad una settimana difficile con le dimissioni di mister Lilli, sfiorando il successo che avremmo meritato ed invece sfumato in extremis. I conti non tornano: anche contro la Castelfrettese, in vantaggio a cinque minuti dalla fine, abbiamo perso 2-1. Il calcio è questo, dobbiamo solo guardare avanti, piangere su latte versato non serve a nulla”.

Come vive la società questo momento difficile?

“Con fiducia perché la squadra ha dimostrato il suo valore, del resto alla sosta di Natale eravamo in zona playoff. Abbiamo avuto un momento difficile, come abbiamo dimostrato nell’ultimo turno, però, siamo sulla via giusta per ritrovare quello spirito, quella determinazione, quella mentalità su cui abbiamo costruito i nostri successi. Abbiamo più di uno scontro diretto in casa, per cui siamo artefici del nostro destino: il margine di errore è ridotto all’osso. Al di là della classifica, il Moie è un avversario pericoloso, in ripresa, con una rosa di valore: noi dobbiamo fare risultato”.

Nel Gabicce Gradara rientra Zagaglia dalla qualifica: sono tutti disponibili. Nelle file del Moie (Pieralisi il bomber con sei reti) assente l’ex Mercurio per squalifica.



