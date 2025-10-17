Calcio Promozione, Gabicce Gradara nella tana della Castelfrettese

Dopo l’esaltante successo di Lunano in Coppa Italia (0-4), che fa seguito alla vittoria sul Tavullia Valfoglia (1-0), la squadra di Lilli si rituffa nel campionato

Dopo l’esaltante successo di Lunano nell’andata del secondo turno di Coppa Italia (0-4), che fa seguito alla vittoria di domenica sul Tavullia Valfoglia (1-0), il Gabicce Gradara si rituffa nel campionato e sabato sarà di scena a Castelferretti contro la matricola Castelfrettese, sorpresa del campionato in virtù del secondo posto con 14 punti, a -2 dalla capolista Lunano (le due formazioni sono ancora imbattute).

“E’ una trasferta ostica per il valore del nostro avversario, che ho visto all’opera recentemente – spiega mister Simone Lilli – La Castelfrettese non ha giocatori di nome, è un collettivo collaudato, coeso, di qualità, che ha l’entusiasmo proprio di tutte le matricole e vive in tranquillità il suo gran momento di forma confermato dalla vittoria in Coppa sulla Vigor Castelfidardo. Insomma, non è certo lì per caso”.



Cosa chiede alla sua squadra?



“Dobbiamo dare continuità alle prestazioni per un certo numero di partite perché in tal modo crescono le possibilità di fare punti. Contro il Tavullia Valfoglia, una formazione di valore a dispetto della classifica, ho visto un rendimento costante per tutti i 90 minuti, l’atteggiamento giusto, la voglia di vincere a tutti i costi, una certa attenzione che in altre partite abbiamo avuto solo a corrente alternata. E’ questa la nota più positiva del match, successo a parte. Fare un passo indietro sabato sarebbe un vero peccato”.



Il poker di Coppa Italia può darvi una spinta ulteriore?



“I risultati positivi danno sempre morale soprattutto quelli nelle partite ufficiali; sono contento peri nostri giovani che sono dimostrati all’altezza della situazione. Purtroppo sabato non sarà disponibile Bergamini che all’esordio dal primo minuto nell’ultimo turno ha sfoderato una convincente prestazione: è infortunato alla spalla e non sarà disponibile”.



Rientra Zagaglia che ha scontato i due turni di squalifica.



