Calcio Promozione, Gabicce Gradara a Ostra in cerca di continuità

Sabato match in trasferta contro la matricola anconetana, che ha due punti in meno della formaxzione di Lilli. Zagaglia squalificato per due turni

Dopo il pareggio interno a reti bianche contro il Vigor Castelfidardo, ottenuto in inferiorità numerica per un’ora, il Gabicce Gradara è chiamato a dare continuità sul campo della matricola Ostra (sabato 15,30). La squadra anconetana, salita in Promozione dopo tre promozioni di fila, è all’ultimo posto in classifica con due punti come la Pergolese, due in meno della formazione di Lilli.

Mister Simone Lilli, che partita prevede?

“Sarà una battaglia perché il campo dell’Ostra non è grande, il fattore campo è importante, l’avversario è di temperamento. Affrontiamo una squadra compatta, aggressiva, che interpreta al meglio lo spirito che richiede questo campionato, con bravi giocatori in ogni reparto. L’ho vista all’opera nella trasferta di San Costanzo dove vinceva 2-0 ed è stata raggiunta nel recupero. Mi ha ben impressionato. Detto questo, dobbiamo fare punti, muovere la classifica è fondamentale specialmente ad inizio stagione. Sarà determinante la voglia di fare risultato che ci ha caratterizzato nel match di domenica”.

Come arriva la sua squadra a questo appuntamento?

“Veniamo da un buon pareggio. Abbiamo sofferto nella prima mezzora non riuscendo a trovare le giuste distanze tra i reparti; una volta in dieci, abbiamo alzato il ritmo, abbiamo saputo soffrire rischiando di subire il gol, ma anche creato le condizioni per segnare e vincere. C’è stata una reazione, mentre a Lunano, al contrario, non abbiamo saputo sfruttare la superiorità numerica.

Rivedendo le immagini il gol segnato era valido in mischia perché il portiere avversario è stato ostacolato da un compagno di squadra e non da un mio giocatore. Peccato. Abbiamo la consapevolezza che la squadra ha dei valori, che possiamo dire la nostra, però non dobbiamo prendere uno schiaffone per entrare in partita, ma avere da subito l’approccio e attenzione giuste, la voglia di essere protagonisti”.

In che cosa deve fare un salto di qualità il Gabicce Gradara?

“Pur avendo sempre sfoderato complessivamente delle buone prestazioni, ci è mancata continuità per tutti i 90 minuti. Dobbiamo trovarla”.

Con Zagaglia squalificato per due turni, pensa di apportare modifiche all’assetto tattico?

“Il giovane Andruccioli, che si è ben disimpegnato all’esordio, sarà del match. Potrebbe anche esserci qualche novità, se non da subito nel corso della partita, per sfruttare al meglio il nostro potenziale offensivo”.

Al rientro Costa che si accomoderà in panchina.