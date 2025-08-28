Calcio Promozione: Gabicce Gradara tra precampionato e Coppa. Parla mister Lilli

Sabato alle ore 16 inizia la stagione ufficiale con l’andata del primo turno di Coppa Italia: la squadra di Lilli affronta in trasferta il Vismara

Sabato alle ore 16 inizia la stagione ufficiale del Gabicce Gradara con l’andata del primo turno di Coppa Italia: la squadra di Lilli affronta in trasferta il Vismara (ritorno il 17 settembre al Magi). Il Gabicce Gradara arriva all’appuntamento dopo tre amichevoli, l’ultima mercoledì al Magi contro il Victoria (Prima Marche) vinta per 2-0 con rete di Zagaglia nel primo tempo e Bergamini nella ripresa. La squadra si è schierata con il 4-3-3, modulo che in corso d’opera si è modificato. Un buon allenamento per verificare anche la duttilità di molti giocatori in altri ruoli rispetto alle precedenti uscite. Erano assenti Montesi e Morini, un forfait quest’ultimo la cui durata è tutta da definire e che comunque non sarà di breve tempo.

“Una tegola pesante – spiega Lilli – perché il ragazzo pur essendo under ha già tre campionati alle spalle ed era una certezza su cui fare affidamento. La cosa importante è comunque la sua salute, noi tutti gli facciamo gli auguri di una pronta guarigione”. Anche Montesi, afflitto da un guaio muscolare, non sarà della partita Vismara-Gabicce Gradara.

Come procede la preparazione?

“La cosa positiva è la grande predisposizione dei ragazzi al lavoro, la loro voglia di migliorarsi, soprattutto dei più giovani che ringrazio per il loro impegno e dedizione. Non era scontato. Ogni giorno facciamo un passo in avanti alla ricerca dell’amalgama. E’ un percorso che richiede tempo e che per quanto ci riguarda ha degli ostacoli: per motivi vari, fino a metà settembre non potremo allenarci al completo e dunque si lavora a singhiozzo. Detto questo, tutti ci stanno dando dentro al massimo”.

Sabato sfida contro il Vismara in Coppa Italia. Cosa chiede a questa partita?

“Stavolta in ballo ci sono i punti e dunque cercheremo di fare risultato e mettere massima attenzione a tutti gli aspetti. E’ una partita vera, l’occasione contro un delle big del campionato per verificare di che pasta siano fatti. Tra una settimana sarà campionato e l’inizio è tosto: Biagio Nazzaro e Lunano in trasferta, Vismara – il 17 la affronteremo anche nel ritorno di Coppa - e Vigor Castelfidardo in casa. Vogliamo farci trovare pronti”.