Calcio Promozione, Gambettola: il nuovo mister è Davide Forchino

Risoluzione consensuale con Paolo Rossi, il nuovo tecnico ha guidato il primo allenamento. Domenica scontro salvezza sul campo del Reno

In Promozione cambio alla guida tecnica del Gambettola: risoluzione consensuale con mister Paolo Rossi - ex giocatore di Bellaria, Santarcangelo e Spal - e arriva sulla panchina Davide Forchino, già vice di Emmanuel Cascione, classe 1975 al Napoli Primavera, Forlì e San Marino e all'Accademia Rimini. Ha il patentino Uefa B. In estate era stato chiamato dal Rimini per allenare la Under 16. Ha guidato la Stella ad una miracolosa salvezza al playout contro il Torconca tre stagioni fa, per quattro stagioni lo Spontricciolo. Ora dovrà ripetersi al Gambettola, una squadra giovane.

Martedì Forchino ha diretto il suo primo allenamento.

Il Gambettola ha collezionato due punti nelle ultime cinque partite, ma è ad un punto sopra la soglia playout. Domenica è impegnato nello scontro salvezza con il Reno per poi ospitare il Diegaro.

Al Bellaria fiducia a Diego Caverzan, domenica la squadra biancazzurra è di scena a Misano contro la capolista.

In Prima categroia la scorsa settimana cambio di panchina: il nuovo mister è Giuseppe Vinciguerra, ex allenatore della Juniores del Misano.