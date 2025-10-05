Calcio Promozione, hurrà Diegaro: Mazzuoli manda ko lo Spiv

Buona prestazione della squadra di Giorgi, che trova la rete decisiva in apertura di ripresa. Evanescente la formazione dell'ex mister Biserni

Importante vittoria del Diegaro per 1-0 a spese del San Pietro in Vincoli guidato dall’ex tecnico Biserni. Un successo meritato in quanto la squadra di Giorgi ha condotto a lungo le danze creando oltre al gol, specialmente nel primo tempo, delle situazioni pericolose. Di buona qualità la manovra tesa a scardinare il bunker dello Spiv, ricerca del fraseggio sporcato da pochi errori, insomma un salto di qualità che promette bene.

Ha risolto il match Mazzuoli, che al 5’ della ripresa ha sfruttato un cross dalla destra di Pasini, e approfittando di un' incertezza di un difensore, con un tiro a incrociare nell’area piccola da sinistra verso destra ha battuto il portiere con palla destinata sul secondo palo.

Nel primo tempo il Diegaro, schierato con il 4-2-3-1 invece del 4-3-3 con Bonandi centrale alle spalle di Casalboni e Pasini e Mazzuoli ai lati, si è reso pericoloso con Casalboni di testa deviato in angolo dal portiere; con una conclusione di Mazzuoli alta, una ripartenza dello stesso Mazzuoli non andata a buon fine. Lo SPIV si è difeso con ordine ma senza quasi mai mettere il muso in avanti.

Nella ripresa dopo il gol, da segnalare la pericolosa conclusione di Bonandi al 20’, un’altra pregevole iniziativa di Casalboni (generosa la sua prova in fase di copertura e di rifinitura, peccato per il rosso alla fine). Bene Guarino, una sicurezza a centrocampo, e Mazzuoli incisivo in avanti.

Con questo successo la squadra di Giorgi si issa in zona playoff, ad un punto dalla quinta in classifica. E nel prossimo turno trasferta sul campo del Cervia, al terzo posto.

IL TABELLINO

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Frosio, Guarino (83’ Maiolani), Donati, Tamburini, Mazzuoli, Scarponi, Casalboni, Bonandi (83’ Torelli), Pasini (66’ Ensini). A disp.: Vitali, Giacalone, Fiumi, Giorgini, Fiumana, Savini. All.: Giorgi

SAN PIETRO IN VINCOLI: Baldassarri, Montanari (66’ Lorenzi), Agostini (61’ Gollinucci), Lombardi (66’ Cozzino), Zoli, Boschi, Borgini, Casadio, Luzi (57’ Montemaggi), Otoe, Gambini (89’ Sow). A disp. Nestola, Tombetti, Zoffoli, Branchetti. All. Biserni.

ARBITRO: Trevisani di Ferrara (Temporin e Buttazzi)

RETE: 5’ st. Mazzuoli

NOTE: ammoniti:Scarponi; Boschi, Agostini. Espulso al 91’ Casalboni.

Nella foto l'attaccante Pasini