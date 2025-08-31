Calcio, hurrà Riccione in rimonta dall'1-3. Diegaro: arbitro nel mirino

La squadra di Giorgi manca l'1-4 e lì cambia la partita: due penalty molto contestati (sul primo espulso Donati) spianano la strada ai biancazzurri

In un splendida giornata di fine agosto, debutto vincente per il Riccione al termine di una partita ricca di gol e caratterizzata da due penalty su cui il Diegaro, in vantaggio 1-3, ha molto da recriminare anche perché il primo ha portato all’espulsione del difensore Donati.

Nel primo tempo partita vivace e ricca di azioni con il Diegaro (al debutto i giovani difensori appena arrivati Tamburini e Frosio) che si è dimostrato in palla, quadrato, autorevole nella manovra, ma sprecone in fase realizzativa.

La prima occasione per gli ospiti. Al 13’ scambio Casalboni-Bonandi, cross in mezzo per Mazzuoli che di testa manda alto sopra la traversa.

Al 19’ la rete del vantaggio del Riccione con un preciso colpo di testa di Ambrosini su cross dalla destra di Cremonini, che sorprende la difesa avversaria. Una rete da bomber consumato.

24’ Diegaro vicino al pareggio con una efficace azione di ripartenza. Su tiro scoccato nell’area piccola da Mazzuoli il portiere Barbanti salva la sua porta con un ottimo intervento.

Al 43’ ancora Mazzuoli solo davanti al portiere ha concluso debolmente “graziando” Barbanti.

Nel recupero ancora uno scambo Casalboni-Bonandi, palla che arriva in area a Pasini su cui viene commesso un fallo giudicato da rigore. Dal dischetto Pasini pareggia i conti (1-1)

Nei primi cinque minuti della ripresa il Riccione ha tre grosse possibilità per riportarsi in vantaggio. Al 2’ Pierri non sfrutta un errore di Donati, e calcia fuori a tu per tu con il portiere. Poco dopo tiro da fuori deviato da un difensore del Diegaro con palla che sfiora il palo. Al 5’ bomber Pasolini nell’area piccola non trova la deviazione vincente su un ottimo assist di Pierri protagonista di un assolo da applausi sulla fascia sinistra.

8’ cross dalla sinistra, colpo di testa di Cremonini e palla a lato.

10’ Vantaggio Diegaro. Strepitosa azione di Ensini appena entrato: salta tre avversari al limite dell’area, crossa in mezzo e una deviazione involontaria di Mussoni trafigge l’incolpevole Barbanti (1-2).

16’ angolo dalla destra di Bonandi, colpo di testa vincente di Mazzuoli nel cuore dell’area per l’ 1-3.

20’ Contropiede di Ensini che arriva da solo davanti al portiere il quale con la mano destra sventa un gol che pareva già fatto mandando la palla in angolo. Sfumato l’1-4, inizia un’altra partita.

Al 32’ trattenuta su Pasolini in area di Donati giudicata irregolare dall’arbitro: Ambrosini non perdona dal dischetto. Donati viene ammonito ed espulso (secondo giallo): 2-3.

Altro penalty poco per il Riccione con vibranti proteste del Diegaro per fallo su Cremonini da parte del portiere: a segno ancora Ambrosini (38’) dal dischetto e 4-3 finale in rimonta ad opera del nuovo entrato Tonini (41’) con tiro a giro in area di destro con palla sul secondo palo su cross dalla destra di Cremonini. Un eurogol. Finisce 4-3 per il Riccione. Una grande immeritata beffa per il Diegaro.

Riccione - Diegaro 4-3



RICCIONE: Barbanti, Difino (45' st Sottile), Mussoni (15' st Labudiak), Serafini, Manfroni, Giunchi (15' st Gabriele), Cremonini, Diop (36' st Imola), Pasolini, Ambrosini, Pierri (30' st Tonini). A disp.: Crescentini, Fraternali, Greco, Groppi. All.: Bucci.



DIEGARO: Barducci, Soumahin, Frosio, Guarino, Tamburini, Donati, Mazzuoli (24' st Giacalone), Scarponi, Casalboni (10' st Ensini), Bondandi, Pasini (32' st Fiumana). A disp.: Zammarchi, Giorgini, Corbara, Torelli, Maiolani, Savini. All.: Giorgi.



ARBITRO: Fornabaio di Ravenna.

RETI: 18' pt Ambrosini, 47' pt (rig.) Pasini, 13' st (aut.) Mussoni, 16' st Mazzuoli, 34' st (rig.) Ambrosini, 37' st (rig.) Ambrosini, 41' st Tonini.

AMMONITI: Diop, Donati.