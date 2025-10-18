Calcio Promozione, il Diegaro batte il Bellaria 3-1. Doppietta di Scarponi

Sullo 0-0 la squadra di Caverzan sciupa un rigore con Muci e trova un Zammarchi super sullo stesso attaccante. Il centrocampista a segno con due punizioni

Prezioso successo del Diegaro sul Bellaria per 3-1. La squadra di Giorgi ha rischiato grosso nella prima parte della prima frazione in cui l’avversario ha mostrato un migliore approccio alla partita ed efficaci trame di gioco: al 7’ Muci si è fatto parare il rigore (atterramento di Facondini) da Zammarchi, che ha respinto in tuffo alla sua destra la conclusione di Muci; al 17’ lo stesso Zammarchi ha neutralizzato d’istinto un colpo di testa a distanza ravvicinata dello stesso Muci dopo che la traversa ha respinto la conclusione a giro di D’Elia. Al 35’ ha invece trovato la rete il Diegaro: sugli sviluppi di un tiro cross dalla destra di Soumahin, che ha colpito la traversa, in area tiro di Mazzuoli respinto e in mischia dopo un batti e ribatti tocco vincente di Donati.

Nella ripresa al 6’ Scarponi sfrutta una punizione dal limite sul lato sinistro (fallo sullo scatenato Ensini in campo dall’inizio al posto dell’infortunato Pasini): il destro rasoterra si infila sul palo più lontano sorprendendo Tosi. Un minuto dopo il Bellaria riapre la partita con Vitali, entrato ad inizio frazione assieme a Zarrelli: Cristiani dalla destra rimette al centro dove l’attaccante di testa non sbaglia (2-1).

Al 17’ ancora Scarponi mette in ghiaccio il match con una prodezza su calcio da fermo dal limite (atterrato Torelli), una parabola che supera la barriera, imparabile questa volta per Tosi. Al 32’ cross di Mazzuoli dalla sinistra, testa di Bonandi fuori; al 44’ tiro a lato di Scafidi.

Con questa vittoria, la terza, il Diegaro si porta al sesto posto in classifica (11 punti).

IL TABELLINO

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Frosio (15' st Fiumi), Guarino, Donati, Tamburini, Ensini (27' st Savini), Scarponi (47' st Maleswki), Mazzuoli, Bonandi (43' st Scafidi), Giacalone (6' st Torelli). A disp.: Barducci, Giorgini, Brunelli, Maiolani. All.: Giorgi.

BELLARIA IGEA MARINA: Tosi, Pasolini (1' st Zarrelli), Kasalla (46' st Carbonara), Righini (8' pt Loi), Zammarchi, Zanotti (6' st Vitali), Cristiani, Zamagni, Muci, D'Elia (17' st D'Orsi), Facondini. A disp.: Berardi, T.Caverzan, Grossi, Conti. All.: D.Caverzan.

ARBITRO: Visentini di Finale Emilia.

RETI: 35' pt Donati, 6' st Scarponi, 7' st Vitali, 17' st Scarponi.

NOTE. AMMONITI: Tosi, Donati, Zanotti, Loi, Guarino, Zamagni. ESPULSI: 34' st Facondini..