Calcio Promozione, il Diegaro con le polveri bagnate: 0-0 a Bellariva

La squadra di Lilli non ha trivato il guiozzo sotto porta o l'ultimo passaggio. Le occasioni più nitide per Bonandi e Guarino. Prestazione di carattere della squadra di Morolli

Il Diegaro non riesce a trovare la via della rete e deve accontentarsi di un punto sul difficile campo del Bellariva: 5 punti in 5 partite è il bilancio di questo avvio di campionato.



La squadra di Giorgi ha esercitato una certa supremazia territoriale per gran parte della partita controllando il gioco e bomber Bargelli, il pericolo numero, ma è mancato il guizzo vincente sotto rete ed in particolar modo l’ultimo passaggio. Da parte sua il Bellariva ha giocato una partita con determinazione e spiritto di sacrificio conquistando un punto d'oro.



In avvio di gara un pericoloso colpo di testa di Casalboni su cross di Pasini è stato respinto dal portiere, lo stesso attaccante al 10’ in ripartenza ha servito Bonandi che dopo un dribbling efficace ha tirato sul secondo palo costringendo Starna ad una parata impegnativa. Alla mezzora in mischia in area, Guarino ha cercato la botta vincente mandando la palla sopra la traversa.



Nella ripresa la partita è stata fatta dal Diegaro, ma da segnalare solo una conclusione ancora di Guarino (assist di Casalboni) su cui il portiere non si è fatto cogliere impreparato. Finisce così con un pareggio che lascia un po’ l’amaro in bocca.

Nel prossimo turno sfida interna contro il San Pietro in Vincoli dell’ex mister Biserni appaiato in classifica al Diegaro.

IL TABELLINO

Bellariva - Diegaro 0-0



BELLARIVA: Starna, Pauri, S.Ronci, Medi (15' st Morolli), Fini (10' st Gennari), Tonini, Bordoni, G.Zamagni, Piastra (24' st T.Ronci), Marchionna (38' st Rattini), Bargelli. A disp.: Fontana, Cruz, Magrotti, Gianfrini, Russo. All.: D.Morolli.



DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Frosio, Guarino (22' st Torelli), Donati, Tamburini, Mazzuoli, Scarponi, Casalboni (42' st Maiolani), Bonandi, Pasini (22' st Ensini). A disp.: Vitali, Giacalone, Giorgini, R.Scafidi, Savini, S.Scafidi. All.: Giorgi