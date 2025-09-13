Calcio Promozione, il Diegaro passa a Civitella: decide un gol di Scarponi

Nell'anticipo la squadra di Giorgi si sblocca sfoderando una prestazione convincente. La rete al 6' della ripresa, annullato un gol a Casalboni

Alla terza uscita stagionale, il Diegaro rompe il digiuno e fa il pieno con merito ed una prestazione convincente sul campo del Civitella per 1-0.

Nella squadra di casa assente Barducci (infortunio alla schiena) ed in quella ospite l’attaccante Pasini (acciaccato) con Ensini al suo posto – confermato il 4-3-3 - mentre rientra Donati al centro della difesa.

Nel primo tempo partita equilibrata, con il Diegaro concentrato e ben messo in campo, voglioso di cancellare lo zero in classifica. Le palle migliori sono le sue con due azioni fotocopia in ripartenza ispirate da Casalboni e rifinite da Bonandi e Mazzuoli a favore di Ensini e sfumate sul più bello. Al 30’ è arrivato anche il gol ad opera di Casalboni, su una giocata di classe dal limite di Bonandi, uno scavetto che ha liberato l’attaccante pronto alla battuta vincente. L’arbitro annulla per fuorigioco millimetrico.

Nella ripresa l’equilibrio viene rotto al 6’ dalla rete del vantaggio del Diegaro ad opera di Scarponi, liberato da una nuova giocata di gran classe di Bonandi: rimessa laterale, stop del fantasista e assist per l’accorrente Scarponi che si inserisce e da dentro l’area con un gran tiro di esterno destro e trova la via della rete.

Sul finire, su una respinta bassa del portiere, il generoso Casalboni – tra i migliori con Bonandi, Scarponi e Donati - in lotta con due avversari riesce a caparbiamente a girarsi e a calciare costringendo in angolo il bravo Vestrucci. Per il Civitella poco da segnalare se non una rete annullata per fuorigioco stavolta evidente.

IL TABELLINO

CIVITELLA: Vestrucci, Giulianini, Gregori 80’ (Riviello), Poggi, Ricci, Bergamaschi, Bastianelli (55’ Tshomi), Fazzini (75’ Ruscelli), Lucarelli, Monti, De Pascalis. A disp. Olivucci, Biondi, Shotwell, Mazzoni, Nanetti, Bara. All. Gardini

DIEGARO: Barducci (55’ Zammarchi), Soumahin, Frosio, Guarino (70’ Savini), Donati, Tamburini, Mazzuoli, Scarponi, Casalboni (83’ Fiumana), Bonandi (90’ Giacalone), Ensini (70’ Torelli). A disp. Giorgini, Malewski, Ravaioli, Maiolani. All. Giorgi

ARBITRO: Casali di Bologna (Sabba di Rimini e Rossi di Forlì).

RETE: 6' st. Scarponi

NOTE. Ammoniti: Bastianelli; Guarino, Scarponi, Tamburini



