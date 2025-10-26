Calcio Promozione, il Diegaro scivola e la Stella vola (2-0)

Successo maturato nella ripresa. Opaca prestazione della squadra di Giorgi quasi mai pericolosa. Mercoledì a Martorano derby con il Gambettola

Il Diegaro esce sconfitto dal campo della Stella per 2-0 facendo un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni e continuando la sua altalena di risultati (nelle ultime cinque gare, due vittorie, due sconfitte ed un pareggio).

Sul campo della Stella la sconfitta matura nella ripresa dopo un primo tempo che non ha regalato emozioni su entrambi i fronti, caratterizzato da un forte equilibrio, con le squadre guardinghe, come se avessero timore di scoprirsi.

Nella ripresa la Stella al 5’ ha sbloccato il risultato con Marconi che ha chiuso nel migliore dei modi una efficace azione manovrata; dopo lo svantaggio il Diegaro, tra l’altro senza Bonandi uscito per un dolore alla schiena, ha cercato la via del gol con più continuità ma non ha prodotto pericoli concreti alla porta di Temeroli.

Superata di poco la mezzora la Stella con una efficace ripartenza finalizzata da bomber Greppi ha messo in ghiaccio i tre punti, che la issano al terzo posto in classifica alla pari del Novafeltria.

Ora mercoledì nel turno infrasettimanale il Diegaro ospita sul campo di Martorano il Gambettola,che ha tre punti in più: si spera di recuperare Bonandi e Pasini, assente anche oggi per infortunio. Serve una vittoria per rilanciarsi in classifica (+2 sui playout, -5 dai playoff).

IL TABELLINO

STELLA - DIEGARO 2-0

STELLA: Temeroli, Celli (34' st Bacchini), Betti, Guidomei (20' st Alvisi), Gabrielli, Tani (30' st Cicchetti), Marconi (37' st Cristiani), Fantini, Greppi, Pigozzi, Marchini (23' st Belloni). A disp.: Ferri, Fontemaggi, Berardi, Ulloa Brito. All.: Bianchi.

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Frosio, Guarino (43' st Scafidi), Donati, Tamburini, Mazzuoli, Scarponi, Casalboni (31' st Maiolani), Bonandi (1' st Giorgini), Ensini (18' st Giacalone). A disp.: Barducci, Fiumi, Torelli, Brunelli, Savini. All.: Giorgi.

ARBITRO: Casali di Bologna.

RETI: 5' st Marconi, 33' st Greppi.

NOTE: Ammoniti: Guidomei, Pigozzi, Soumahin.