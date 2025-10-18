Calcio Promozione, il Gabicce Gradara a punto a Castelferretti (0-0)

Terzo risultato utile in una settimana. Palo di Fedeli, altre occasioni nitide. Mister Lilli: 'La squadra è in crescita'

Al termine di un match sempre vivace ed equilibrato il Gabicce Gradara, privo di Gallotti (sostituito dal rientrante Zagaglia), Morini e Bergamini, raccoglie un ottimo punto sul campo della Castelfrettesese, matricola al secondo posto in classifica.

La squadra di Lilli si fa pericolosa nella prima frazione con un diagonale di Bastianoni, che attraversa tutta l’area piccola senza trovare la deviazione vincente, per due volte con Fedeli, la più clamorosa con palo interno con una girata fulminea; la Castelfrettese replica con la deviazione di tacco di Lucchetti sugli sviluppi di un corner, che costringe Adebiyi al balzo felino, la splendida rovesciata di Serrani, fuori di poco. Ci prova anche Gabrielli con un mancino dal limite, neutralizzato da Adebiyi.

Ad inizio ripresa il Gabicce Gradara colleziona calci d’angolo che non sfrutta; da una parte Brunori alza la mira da posizione invitante e con ottimi riflessi Adebiyi neutralizza un velenoso rasoterra di Zannini; il Gabicce Gradara sfiora il gol con un colpo di testa debole di Massari, un’azione di Gambini che indugia a porta spalancata e soprattutto con l’inzuccata ravvicinata del neoentrato Sarli su cui è prodigioso l’intervento del portiere Giovagnoli.

IL COMMENTO A fine partita mister Simone Lilli analizza così il match: “E’ il terzo risultato utile in una settimana e per la terza volta non abbiamo subito gol. Siamo in crescendo, la prestazione contro una formazione di ottimo livello come testimonia la classifica è stata migliore rispetto all’ultima in campionato contro il Tavullia Valfoglia in quanto siamo stati ancora più dentro la partita. Avremmo potuto vincere perché le occasioni più nitide sono state le nostre, ma alla fine va bene così perché la partita è stata sempre sul filo. Abbiamo fatto dei progressi, ma c’è ancora tanto lavoro da fare e non possiamo abbassare la guardia perché nel prossimo turno affrontiamo un’altra matricola che sta andando forte, il Nuovo Real Metauro, terzo in classifica".

IL TABELLINO

CASTELFRETTESE - GABICCE GRADARA 0 -0

CASTELFRETTESE: Giovagnoli, Alessandroni (73’ Galeotti), Cerasa, Rango (77’ Rossini), Mazzieri, Lucchetti, Zannini, Brunori, Serrani, Gabrielli (80’ Parasecoli), Lazzarini (85’ Mazzarini). A disp. Graziosi, Ortolani, Rinaldi, Bontempi, Brunetti). All. Bugari.

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Grandicelli, Costa, Zagaglia, Semprini, Massari, Montesi (75’ Sarli), Filippo Magi, Samuele Magi (50’ Gambini), Bastianoni (86’ Pataracchia), Fedeli. A disp. Sammarini, Andruccioli, Finotti, Moutatahhir, Buccino, Lorenzetti. All. Lilli.

ARBITRO: Storoni di Ascoli Piceno.

NOTE: ammoniti Gabrielli e Grandicelli; recupero 2’ pt e 4’ st; spettatori 200 circa.