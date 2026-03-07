Calcio Promozione, il Gabicce Gradara cade a Villa San Martino (1-0)

La squadra di Bellucci resta al quintultimo posto con Biagio Nazzaro e Moie. Infortunio a Bergamini. Domenica match salvezza contro il San Costanzo

Ancora una sconfitta per il Gabicce Gradara, che non vince dalla prima giornata di ritorno (successo sul Biagio Nazzaro) con tre punti fatti nelle ultime nove partite.

La squadra di mister Bellucci è stata sconfitta sul campo del Villa San Martino per 1-0 con rete di Fabbri al 13’ della ripresa. Azione Bartomioli-Tatò Fed. che si invola e serve dall’altra parte del campo Fabbri la cui conclusione, dopo aver vinto un rimpallo, non perdona (1-0).

Nel primo tempo match equilibrato. Gabicce Gradara pericoloso al 16’su punizione di Gallotti, il Villa San Martino con un colpo di testa di Bartomioli fuori di poco e con una girata di Tartaglia in area parata dall’efficace portiere ospite Adebiyi.

Nella ripresa costante predominio territoriale del Villa San Martino che prima del gol partita è minaccioso con Battisodo che si libera in area e spara sul primo palo con Adebiyi pronto alla parata. Poco incisivo, invece, il Gabicce Gradara.

Con questo ko il Gabicce Gradara resta al quintultimo posto in compagnia del Biagio Nazzaro (ko sul campo del Nuova Real Metauro) a quota 26 punti dove sale anche il Moie (pareggio interno con la Pergolese).

IL COMMENTO A fine partita il ds Gabriele Magi commenta: “Contro un avversario di livello il Gabicce Gradara ha battagliato con ardore, purtroppo continuiamo a pagare il digiuno in fase offensiva. Tra l’altro dopo un quarto d’ora si è infortunato il nostro attaccante Bergamini di nuovo infortunatosi alla spalla (stagione finita). Una pedina importante oltre che come terminale anche come riferimento nella cucitura del gioco d’attacco. La sua assenza dopo appena un quarto d’ora ha costretto il mister a cambiare assetto e ci siamo smarriti. Adesso è di fondamentale importanza il prossimo turno, lo scontro salvezza al Magi contro il San Costanzo Marottese (28 punti): dobbiamo vincere per metterlo alle spalle”.

IL TABELLINO

Villa S. Martino – Gabicce Gradara 1-0

VILLA SAN MARTINO: Cappuccini, Fabbri, Cecchini, Balleroni, Paoli, Rombaldoni, Battisodo (39’ st. Trebbi), Ascani (44’ Giardini), Bartomioli, Tartaglia (1’ Tatò F.), Tatò Fe. A disp. Bulzinetti, Montanari, Baldini, Lazzari, Carburi. All: Crisantemi.

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Semprini, Morini, Gallotti, Massari, Zagaglia, Bastianoni (46’ st. Lorenzetti), Grandicelli, Bergamini (15’ pt. Finotti), Izzo (37’ st. Fedeli), Gambini (19’ st. Magi). A disp. Sammarini, Moutatahhir, Andruccioli, Sarli. All. Bellucci.

Arbitro: Alfredi di Macerata (Illuminati di Macerata e Bejko di Jesi).

Reti: 13’ st. Fabbri