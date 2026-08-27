Calcio Promozione, il Gabicce Gradara cala il tris con il Sassocorvaro (3-1)

Ultimo test allo stadio Magi, domenica comincia la Coppa Italia: la squadra di Gaudenzi affronta al Magi il Villa San Martino



Ultima amichevole per il Gabicce Gradara prima del via ufficiale alla stagione con la sfida di Coppa Italia (match di andata del primo turno) di domenica al Magi contro il Villa San Martino (ore 15,30).

La squadra di Gaudenzi, ancora priva di Serafini oltre che di Finotti e Bergamini, ha vinto 3-1 sul proprio campo al cospetto di un Sassocorvaro in buona vena, che nella secondo tempo ha messo alla frusta il Gabicce Gradara schierato con numerosi under.

Nella prima frazione subito in gol i padroni di casa, in campo con quattro under, con un diagonale di Villanova da sinistra dell’area dopo un bello scambio con Fabbri; al 12’ Pataracchia spara alto, al 20’ lo stesso Villanova, innescato da un assist di Vegliò, si fa parare il tiro da distanza ravvicinata. La partita è viva ed anche il Sassocorvaro è intraprendente. Al 35’ è Vegliò a calciare alto (assist di Fabbri).

Nella ripresa numerosi cambi, specialmente sul versante del Gabicce Gradara. In avvio Sanchini, atterrato da un difensore, dal dischetto non perdona (1-1). La mole di gioco maggiore è messa in mostra dal Sassocorvaro, che però pecca di concretezza: al 17’ sfiora la marcatura con un diagonale che sibila il palo. Un minuto dopo è il Gabicce Gradara a passare con un colpo vellutato di Rossini a centro area con palla sotto la traversa dopo una efficace azione di Buccino (2-1). Il 3-1 è firmato da Gambini alla mezzora su una ripartenza: l’attaccante supera in velocità sulla trequarti l’avversario che era in vantaggio sul pallone e dopo aver evitato un paio di difensori che rientravano ed il portiere, trova il varco giusto. Applausi.

IL TABELLINO

GABICCE GRADARA – SASSOCORVARO 3-1

GABICCE GRADARA (3-4-1-2): Adebiyi; Maggioli, Semprini, Rossi; Magi F., Pataracchia, Fabbri, Lorenzetti; Villanova; Vegliò, Renzi.

GABICCE GRADARA (secondo tempo): Gaggi; Buccino, Boccalini, Altoe, Cecchi; Rossini, Guidi, Ferraj; Andruccioli, Terenzi, Gambini. All. Gaudenzi

SASSOCORVARO (4-2-3-1): Polidori (1’ st, Raffaelli); Girelli (1’ st. Calabresi), Pancrazi, Roselli, Pasquinelli (1’ st.Mariani); Baldelli, Mancini E. (Blasi); Turchi, Mancini N., Gianotti (1’ st. Gaggini); Sanchini. All. Dominici.

ARBITRO. Bigelli di Marotta

RETI: 5’ pt. Villanova, 1’ st. Sanchini (rigore); 18’ Rossini, 32’ Gambini