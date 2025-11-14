Calcio Promozione, il Gabicce Gradara nella tana del San Costanzo

La squadra di mister Lilli, a -2 dai playoff, cerca il salto di qualità. "San Costanzo in difficoiltà, ma guai pensare che sia un match facile"

Dopo il successo per 3-1 sul Villa San Martino, che l’ha portato a due lunghezze dal quinto posto (10 punti nelle ultime cinque gare) allontanandosi così dalla la zona playout (+4), il Gabicce Gradara cerca il colpo d’ala per dare un impulso diverso alla sua stagione.

Sul suo cammino la matricola San Costanzo Marottese, terzultima in classifica con 8 punti alla pari della Vigor Castelfidardo (con 22 gol subiti peggiore difesa del campionato), reduce da due pari di fila (0-0 in trasferta contro la Montemarcianese, stesso risultato in casa con i Portuali) dopo quattro ko di fila. La sfida si gioca sabato alle 14,30.



“Se pensiamo che sia una partita facile, sbagliamo di grosso e per più motivi – mette in guardia i suoi mister Simone Lilli - . Da un lato, per la fame di punti dell’avversario, che dimostra voglia di lottare e lo spirito della squadra che lotta per la salvezza diretta come testimoniano gli ultimi due pareggi; dall’altro, il fatto che giocheremo su un campo di dimensioni ridotte, che da quanto ricordo ai tempi della mia esperienza al K Sport Montecchio di tre anni fa, renderà difficile la nostra abituale manovra. Mi aspetto una partita sporca, una battaglia, giocata molto sulle seconde palle, per cui non dobbiamo farci cogliere impreparati dapprima nell’approccio come talvolta ci succede – ed è il nostro limite – e poi nell’applicazione e nell’attenzione in fase difensiva perché la minima sbavatura può costarci cara”.



Dopo dieci partite è possibile capire quale potrà essere la stagione del Gabicce Gradara?



“Lo scopriremo cammin facendo. E’ un dato di fatto che la mia squadra sta migliorando nel suo percorso di crescita iniziato ad agosto: la partita contro il Villa San Martino è stata una bella risposta dopo la prova opaca di Moie soprattutto sotto il profilo della mentalità, dell’atteggiamento e adesso mi aspetto che la squadra sotto questo aspetto si confermi. Dobbiamo dare continuità di prestazioni e mettere in fila risultati positivi a cominciare da San Costanzo”.



Il Gabicce Gradara in settimana ha fatto vedere buone cose contro il Fano nell’andata dei quarti di Coppa Marche…



“E’ così, sono molto contento della prestazione della mia squadra che ho schierato inizialmente con solo due over, Massari e Bastianoni; i giovani hanno fatto bene; in fase offensiva stiamo creando di più e sono certo che arriveranno anche più gol; sulle palle inattive siamo più pericolosi. Al cospetto di una big, seppure con alcuni titolari fuori, abbiamo retto bene il confronto e ci giocheremo la qualificazione al ritorno. La Coppa è una competizione ufficiale, quindi ci teniamo a fare bene e a passare il turno”.

Per quanto riguarda la formazione, indisponibili Gallotti (infortunato) e Massari (squalificato), da verificare la disponibilità di Costa.