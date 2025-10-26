Calcio Promozione, il Gabicce Gradara piega il Real Metauro 3-1

La rete del sigillo al 95' ad opera dell'attaccante 2007 Sarli. Terzo risultato utile di fila (quarto con l'hurrà in Coppa di Lunano)

Il Gabicce Gradara centra il terzo risultato utile di fila (quarto contando l’hurrà in Coppa contro il Lunano) battendo al Magi il Nuovo Real Metauro per 3-1. Nel primo tempo il Gabicce Gradara cerca di fare la partita ed esercita una certa supremazia territoriale.

Al 12’ azione di Bergamini in area, l’attaccante semina due avversari ed il suo tiro è respinto in angolo dal portiere. Al 24’ Azione di Grandicelli sulla destra, dal fondo palla a rientrare per Montesi sul cui tiro Ciacci devia in angolo. Al 25’ il vantaggio della squadra di casa: su azione di angolo battuto da Bastianoni sulla destra, batti e ribatti in area e tocco decisivo di Montesi: 1-0

Al 32’arriva il pari del Nuovo Real Metauro. Palla recuperata sulla propria metà campo su Zagaglia, cambio di gioco con lancio lungo di Traini su Bracci, passaggio sul fronte opposto su Grussu, tocco felpato e preciso a battere Adebiyi: 1-1 Al 35’ Bastianoni anticipato dal difensore prima del tiro a botta sicura in area su cross dalla destra di Montesi. Al 42’ Punizione a giro di Traini dai 20 metri, palla alta di poco. Il primo tempo si chiude 1-1.

Nella ripresa, in cui il Gabicce Gradara schiera sei under, al 9’ arriva il 2-1 ad opera di Fedeli di testa con una precisa girata dopo una azione insistita sulla destra con cross di Montesi. Al 23’ girata di Traini a lato su cross dalla destra di Bracci. Un minuto dopo strepitoso intervento di Adebiyi in angolo da pochi passi su Grussu liberato da un velo di Traini su traversone dalla destra.

Il Nuovo Real Metauro spinge alla ricerca del pareggio, il Gabicce Gradara si abbassa e cerca di colpire di rimessa rendendosi pericoloso in qualche situazione. Al 42’ Magi Filipppo ruba palla a 20 metri dall’area e viene rimpallato dal portiere fuori dall’area di rigore.

Nel finale Sarli, con un coast to coast dalla sua area, vincendo un contrasto con il portiere sul centrocampo con i compagni tutti in attacco, infila il terzo gol galoppando verso la porta sguarnita. La partita si chiude qui tra l’esultanza della squadra di Lilli che aggancia il quinto posto a 11 punti con Ostra, Villa San Martino e Biagio Nazzaro.

Prossima partita sabato a Moie, mercoledì ritorno degli ottavi di Coppa al Magi contro il Lunano sconfitto all’andata 4-0 (ore 15).

IL COMMENTO Augusto Sarli, attaccante 2007, ha firmato la rete del 3-1. “Dietro l’incitamento dei compagni, ci ho creduto su quel pallone che ho spizzato di testa fuori dalla nostra area di rigore; l’ho portato avanti fino al centrocampo, ho vinto il contrasto col portiere e poi sono arrivato in porta. Dedico la rete alla mia famiglia che mi supporta in tutto e ai miei amici presenti in tribuna. In settimana avevamo preparato bene la partita, siamo sempre stati sul pezzo”.

Aggiunge Thomas Montesi, autore della rete del vantaggio “Stiamo trovando continuità di prestazione, sono tre punti importanti che ci rilanciano in classifica. Abbiamo anche sofferto, ma stretto i denti, di squadra, e abbiamo trovato finalmente il gol sugli sviluppi di una palla inattiva”.

IL TABELLINO

GABICCE GRADARA - NUOVO REAL METAURO 3-1

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Grandicelli, Costa (3’ st. Magi F.), Zagaglia, Semprini, Massari, Montesi (38’ st. Gambini), Pataracchia (46’st. Finotti), Bergamini (28’ st. Magi S.), Bastianoni, Fedeli (25’ st. Sarli).

A disp. Sammarini, Andruccioli, Moutatahhir, Lorenzetti. All. Lilli.

NUOVO REAL METAURO: Ciacci, Esposto (32’ st. Montuoro), Copa, Grossi, Furiassi, Pedini, Traini, Grussu (32’ Agostini), Boiani, Bracci, Pucci (1’ st. Pagnini, 38’ Scheffer).

A disp. Fabbri, Codignola, Nodari, Aguzzi, Cappelli. All. Ferri

ARBITRO: Graziosi di Pesaro (Tidei e Diouane di Fermo)

RETI: 25’ pt. Montesi, 32’ Grussu, 9’ st. Fedeli, 50’ Sarli

NOTE. Ammoniti: Massari, Boiani, Montesi.