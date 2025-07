Calcio Promozione, il Gabicce Gradara riabbraccia anche Federico Bastianoni

Arriva dal Sant'Orso come Grandicelli, un altro dei nuovi acquisti. Ha giocato anche nel Montecchio di mister Lilli conquistando la promozione in Eccellenza

Il Gabicce Gradara comunica di aver ingaggiato per la stagione prossima il jolly di centrocampo Federico Bastianoni, classe 1993. E’ un ritorno in quanto il giocatore di Montecchio ha già vestito la casacca del club per tre stagioni, se si calcola anche quella subito stoppata dal Covid (Papini e Scardovi i mister).

Bastianoni arriva dal Sant’Orso come Grandicelli, pure lui tornato al Gabicce Gradara: con il club fanese ha centrato un playoff e una salvezza (quattro gol e tanti assist) ed in precedenza è stato protagonista al Montecchio per due stagioni (13 gol complessivamente), con un playoff ed un campionato di Promozione vinto a mani basse proprio con mister Lilli in panchina (80 punti, più 25 sulla seconda).

“E’ con grande piacere che ritorno al Gabicce Gradara dove ritrovo giocatori che conosco, un mister che stimo e vincente, una società in cui sono stato bene: col presidente Marsili è rimasto sempre un contatto aperto – racconta Bastianoni – e dopo che è saltato l’accordo col Fano quando tutto pareva fatto, ho dato la priorità al Gabicce Gradara tra i club che mi hanno cercato”.



Federico Bastianoni, nel corso degli anni il suo ruolo è cambiato?

“Sono diventato più versatile: oltre che da esterno mancino, posso interpretare i ruoli di centrocampo e quello del trequartista. Non ho una posizione che prediligo, sarà il mister ad utilizzarmi nella posizione che ritiene migliore per la squadra”.



Che dice di mister Lilli?

“Mi lega a lui il ricordo di una stagione fantastica a Montecchio. E’ un tecnico che cura molto i dettagli e l’introduzione di un allenamento in più al sabato è il segnale che non si lascia nulla al caso. Lilli vuole fare giocare bene la sua squadra e sa instaurare con i giocatori un rapporto leale e di rispetto reciproco”.



Il suo obiettivo?

“Ho vinto un campionato di Promozione con il Montecchio e ho giocato tre playoff con Valfoglia, Montecchio e Sant’Orso. Alla lista manca il Gabicce Gradara, cercherò di rimediare quest’anno”.



Come vede il campionato?

“Tosto come sempre se non di più, con le squadre anconetane e pesaresi molto agguerrite. Il Fano si presenta molto competitivo, Vigor Castelfidardo, la retrocessa Portuali, Villa San Martino e Vismara con un bel mix di giovani ed esperti saranno avversari agguerriti, il Lunano sta facendo una campagna acquisti importante. Dipenderà da come sarà formato il girone”.