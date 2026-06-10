Calcio Promozione, il Gabicce Gradara riabbraccia bomber Francesco Vegliò

L'attaccante 32enne ha già vestito in passato la maglia del club segnando in una delle quattro stagioni 13 reti. "Obbiettivo doppia cifra"

Il Gabicce Gradara comunica di aver tesserato l’attaccante Francesco Veglio, classe 1994. Un colpo grosso messo a segno sul mercato dal ds Nicola Capobianco che ancora una volta è andato sul sicuro puntando, dopo il difensore Maggioli ed il centrocampista Serafini, su un collaudato giocatore che ha già vestito la maglia del club. L’attaccante, infatti, ha militato per quattro stagioni nel Gabicce Gradara mettendo a segno nel campionato 2021-2022 13 reti. Insomma, un pezzo pregiato del mercato.

Vegliò è un giocatore esperto, con 12 stagioni alle spalle tra Promozione ed Eccellenza. Ha vinto due campionati di promozione con Atletico Gallo e K Sport Montecchio segnando mediamente una decina di reti a campionato. Nella stagione ultima sono state nove le reti realizzate di cui due proprio al Gabicce Gradara e una al Castefidardo al 101esimo minuto che ha evitato la retrocessione diretta.

“Ritorno con rinnovato entusiasmo in una società in cui mi sono sempre trovato bene, ambiziosa, con la voglia di togliermi assieme ai compagni delle soddisfazioni dopo una stagione tribolata per entrambi – le prime parole del bomber – Tra me ed i dirigenti non si sono mai rotti i ponti, siamo anzi sempre stati in contatto. La squadra è competitiva, conosco Maggioli e Serafini con cui ho giocato assieme, altri per averli avuti come avversari, il portiere Adebiyi che è stato mio compagno di squadra; vedo che i giovani che già l’anno scorso si sono messi in evidenza hanno confermato le loro qualità. Ci sono le condizioni per disputare un buon campionato”.

Le sue caratteristiche?

“Se la mia caratteristica è stata sempre quella di svariare su tutto il fronte di attacco, nelle ultime stagioni sono diventato più un uomo d’area, attaccante centrale. Con Renzi penso che mi possa integrare bene, da quanto ho visto è un giocatore che si sacrifica molto per la squadra”.

Il mio obiettivo?

“Arrivare in doppia cifra. Ma il primo obiettivo èche la squadra si piazzi nella migliore posizione possibile”.

IL DIRETTORE SPORTIVO

Commenta il ds Nicola Capobianco: “Vegliò è un giocatore esperto della categoria, lui e Renzi hanno caratteristiche che li rendono complementari, due giocatori che garantiscono un bottino di almeno venti gol. Mister Gaudenzi li aveva indicati entrambi come un obiettivo di mercato, lo abbiamo accontentato. Nel reparto c'è anche Tomas Bergamini, che farà di tutto per di essere all'altezza della situazione. che ho voluto fortemente rimanesse perché credo tanto in lui.

Sono contento della rosa che abbiamo allestito, abbiamo posto le basi per un progetto triennale. Il mercato è chiuso, ma siamo vigili: se il presidente Marsili vorrà farci un regalo per i suoi dieci anni di presidenza, lo accetteremo volentieri”.



