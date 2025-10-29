Calcio Promozione, il Misano risorge. Stella sprecona (1-0)

La squadra di Muratori, senza Pecci e Torsani in attacco, dopo un digiuno di tre partite si prende i tre punti. Occasioni per gli ospiti non sfruttate

Il Misano torna al sucecsso a spese della Stella. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 dopo quarantacinque minuti combattuti e ricchi di episodi, con occasioni da entrambe le parti e tante proteste.

Pronti-via e al 1’ la Stella sfiora subito il vantaggio: Marchini raccoglie palla al limite e lascia partire un destro potente che Orsini devia in angolo con un grande intervento. Il Misano prende progressivamente campo e al 19’ risponde con Camara, che prova la conclusione da fuori ma alza troppo la mira.

La migliore occasione bianco-celeste arriva al 26’: Simoncelli tenta un tiro-cross dalla sinistra che scheggia la traversa e attraversa tutta l’area, dove Tamagnini manca di un soffio il tap-in.

Nel finale salgono le tensioni: entrambe le squadre reclamano un calcio di rigore, ma l’arbitro Topo di Cesena lascia correre tra le proteste. Parità all’intervallo.

Nella ripresa il Misano parte forte e al 51’ trova il gol che decide il match: corner dalla destra e stacco imperioso di Gudenzoni, che batte Temeroli con un colpo di testa preciso sotto la traversa.

La Stella reagisce e al 59’ costruisce una buona occasione con uno schema su punizione che libera Marchini al tiro, ma la conclusione termina fuori. Al 63’ ancora Marchini protagonista: controlla in area, salta l’avversario e calcia alto da buona posizione.

Al 65’ il numero 11 ospite ci prova ancora dalla distanza, ma Orsini si distende e para con sicurezza. L’ultima opportunità per la Stella arriva al 75’, quando Betti calcia da fuori e trova ancora la risposta sicura del portiere bianco-celeste.

Nel finale il Misano regge l'urto e porta a casa una vittoria preziosa, frutto di un grande lavoro di squadra. Tre punti pesanti per i bianco-celesti di Muratori, che ritrovano il successo dopo un digiuno durato tre gare.

IL TABELLINO

MISANO - STELLA 1-0

Misano: Orsini; Di Pollina (86’ Tamai); Bacchiocchi; Gudenzoni; Rossi; Valeriani (C); Tamagnini; Kolpachkov (86’ Tamai); Camara; Simoncelli (79’ Laro); Maltoni (64’ Alvisi). A disposizione: Conti, Cesarini, Cecci, D’Adamo Sandri, Pasos, Castro. All.: Oscar Muratori.

Stella: Temeroli (C); Celli (76’ Berardi); Betti; Alvisi M.; Cicchetti (56’ Tani); Gabrielli; Ulloa (72’ Belicchi); Fantini (61’ Guidomei); Greppi (56’ Maioli); Pigozzi; Marchini. A disposizione: Ferri, Zavaglia, Cristiani, Belloni. All.: Nadir Bianchi.

ARBITRO: Simone Topo (Cesena) – Enrico Donati (Rimini), Marika Tumedei (Forlì).

RETE. 51’ Gudenzoni (M).

NOTE. Ammoniti: Maltoni (M), Rossi (M), Di Pollina (M), Tamai (M), Tani (S).