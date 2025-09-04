Calcio Promozione, il Misano tessera il difensore Cecci

Classe 2001, le ultime tre stagioni tra Umbria e Toscana, ha vestito tra le altre le maglie di Città di Castello e Castiglione Fiorentino

Il Misano ha tesserato il difensore Tommaso Cecci, classe 2001. Cresciuto nei settori giovanili di Pisa e Arezzo (quest’ultima città di nascita), Cecci ha maturato esperienze in Serie D con Matera, Agnonese e Sinalunghese, prima di approdare in Eccellenza dove ha giocato le ultime tre stagioni tra Umbria e Toscana, vestendo le maglie di Città di Castello e Castiglione Fiorentino.

Difensore centrale fisicamente ben strutturato (188 cm per 78 kg) è adattabile anche a esterno.