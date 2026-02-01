Savignanese e Misano, continua il duello in Promozione. Colpi Novafeltria e Bellariva

La 22esima giornata del girone D: Giorgini ancora protagonista nel Novafeltria. Pari Riccione a Classe

A cura di Riccardo Giannini

Nella 22esima giornata del Girone D di Promozione, riparte il duello in vetta tra Misano e Savignanese, che dovrà recuperare la partita di domenica scorsa con il Novafeltria, rinviata per l'impraticabilità del campo. Le due sfidanti per il primato hanno conquistato i tre punti nei rispettivi incontri casalinghi, Misano con il Roncofreddo e Savignanese con il Civitella. Particolarmente convincente la vittoria dei ragazzi di Zagnoli, autori di un poker. Per ciò che concerne la lotta playoff, colpaccio del Novafeltria, che con i giovani Frihat e Giorgini espugna il campo di Cesenatico, frenando il Bakia. Un colpo in trasferta significativo, come quello del Bellariva, che va sotto, ma rimonta 3-1 il Diegaro di Giorgi. I ragazzi di Denis Morolli tornano in zona playout, a +1 su Bagnacavallo e Classe, che porta a casa un punto contro il forte Riccione (1-1).

Misano - Roncofreddo 2-0

MISANO: Conti, Fabbri (35’ st Gudenzoni), Laro (13' st Di Pollina), Madonna, Rossi, Valeriani, Tamagnini (35' st Alvisi), Kolpachkov, Villanova, Simoncelli (40' st Iacovetta), Castro (13' st Scarponi). A disp.: Orsini, Politi, Bacchiocchi, Maltoni. All.: Muratori.

RONCOFREDDO: Fabbri, Gega, Zanni (31' st Guiducci), Podo (13' st Si.Brigliadori), Ventrucci, Scarponi, Touré, Falzetta (26'st Vivo), Zavatta, Ste.Brigliadori (40' st Borioni), Brighi (13' st Fellini). A disp.: Cirongu, Nicolini, Cecchi, Urbinati. All.: Freschi.

ARBITRO: Saragoni di Bologna.

RETI: 18' pt Valeriani, 50' st Iacovetta

AMMONITI: Podo, Ventrucci, Castro, Laro, Scarponi.

Bakia - Novafeltria 0-2

BAKIA: Hysa, Ugone (14' st Qatja), Polini, Fiaschini, Foschi (42' st Guagneli), Barone (30' st Fall), Bravaccini, Vitalino, Sorrentino, Toromani (37' st Giunchi), Fe.Nava (21' st Lorenzini). A disp.: Giustore, Bandieri, Fr.Nava, Quadrelli. All.: Durante.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra (44' st Paesini), A.Pavani, Medici, Renzi, Giacobbi, Piva, Giorgini (27' st Astolfi), Canini (37' st Camara), Castellani (47' st Guci), Frihat (34' st Carbonara). A disp.: Olivieri, Magnani, Ciccioni. All.: Mancini.

ARBITRO: Zoffoli di Cesena.

RETI: 15' pt Frihat, 17' st Giorgini.

AMMONITI: Canini, Polini, Bravaccini, Toromani, Medici, Vitalino, Giacobbi, Renzi.

Savignanese - Civitella 4-1

SAVIGNANESE: Forti, Scarponi, Mazza, Guidi (36' st Magnani), Alberighi (44' st Pianini), Lombardi, Altieri (23' st Nicolini), Bottini, Angeli (39' st Bernardi), Gravina (29' st Galassi), Bullini. A disp.: Zannoni, Benedetti, Gentilini, Ridolfi. All.: Zagnoli.

CIVITELLA: Vestrucci, Gregori, Facciani, Poggi, Ricci (49' st Biondini), Bergamaschi, Nannetti (6' st Tshomi), Ruscelli, Chiarini (15' st Lucarelli), Rabiti (38' st Signore), De Pascalis (42' st Riviello). A disp.: Olivucci, Giulianini, Bastianelli. All.: Gardini.

ARBITRO: Tagliati di Ferrara.

RETI: 25' pt Guidi, 7' st Angeli, 12' st Gravina, 23' st Lucarelli, 25' st Angeli (rig.).

AMMONITI: Lombardi, Nannetti, Vestrucci, Gardini.

Diegaro - Bellariva 1-3

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Giacalone, Guarino, Fiumi, Tamburini, Baldinini (15' st Savelli), Scarponi (41' st Giorgini), Casalboni (33' st Maiolani), Mazzuoli (41' st Campanini), Hassler (24' st Ensini). A disp.: Stella, Frosio, Torelli, Malewski. All.: Giorgi.

BELLARIVA: Starna, Zighetti, Bordoni, Zamagni, Fini, Tonini, Russo (16' st D'Adamo Sandri), T.Fabbri (34' st Vari), Pierini (45' st Gennari), Medi, Piastra (38' st A.Fabbri). A disp.: Lazzarini, Magrotti, Cruz, F.Ronci, Bargelli. All.: D.Morolli.

ARBITRO: Manzitti di Modena.

RETI: 18' pt Mazzuoli, 38' pt Piastra, 2' st Russo, 36' st Pierini.

AMMONITI: Fiumi, Baldinini, Zamagni, Zighetti, Mazzuoli.

Gambettola - Bellaria Igea Marina 1-1

GAMBETTOLA: Foiera, Marconi, Diedhiou, Rushiti (22' st Rabello), Raimondi, Mustafa (13' st Longobardi), Thiaw (9' st Cicognani), Chiaruzzi (45' st Loreto), Pertutti, Turci, Marfella (30' st Orioli). A disp.: Smeraldi, Falaschi, Piraccini, Dhepa. All.: Rossi.

BELLARIA IGEA MARINA: Tosi, Grossi, Pasolini, Loi (27' st T.Caverzan), Zamagni, Righini, Cristiani (28' pt Kasalla), Facondini (36' st Zammarchi), Vitali (37' pt Falchero), D'Elia, Muci (15' st Grassi). A disp.: Chiarabini, Conti, Casali, Zanotti. All.: D.Caverzan.

ARBITRO: Sirotti di Cesena.

RETI: 4' pt Pertutti, 2' st Falchero.

AMMONITI: Diedhiou, Pertutti, Marfella, Pasolini.

ESPULSI: Zamagni, Rossi.

Altre gare

Bagnacavallo - Cervia United 0-1 (47' pt Ndreu)

Classe - Riccione 1-1 (6' pt Pasolini, 30' pt Andreani)

Anticipo

Reno - Spiv 0-2

RENO: Palermo, Gabelli, Argelli (1' st Corrado), Bottini, Prati, Alberi, Cobrescu, Bolognesi, Quarta (1' st Mazzavillani), De Rose (40' st Salimbeni), Muratori (15' st Kema). A disp.: Lenzi, Taroni, Giordano, Andrini, Ortelli. All.: Benedetti.

SPIV: Baldassarri, Borgini, Agostini, Lombardi, Zoli, Boschi, Gollinucci, Casadio (25' st Zoffoli), Curzella (30' st Tombetti), Ulivieri (13' st Luzi), Montanari Gatti. A disp.: Santillo, Bedei, Brandolini, Mboup, Gambini, Portici. All.: Biserni.

ARBITRO: Crociani di Cesena.

RETI: 10' pt Montanari Gatti, 33' st Zoli.

AMMONITI: Prati, Mazzavillani, De Rose, Casadio.

Riposa: Stella.

Classifica

Misano 45, Savignanese 41, Cervia United 38, Novafeltria 35; Stella e Bakia 34, Riccione 33, Spiv 30, Roncofreddo e Diegaro 28, Gambettola 25; Civitella 22, Reno 19, Bellaria 17, Bellariva 16; Classe e Bagnacavallo 15.