Calcio Promozione, Mazzuoli-gol lancia il Diegaro: "A Cervia con fiducia"

Vittoria sullo Spiv e quarto risultato utile di fila, terza partita su quattro senza subire gol a testimonianza di una buona solidità difensiva: il Diegaro ha fatto un balzo in zona playoff e cerca continuità nella complicata trasferta di Cervia, che affronterà senza il suo ariete, Marco Casalboni, squalificato per due giornate.

In compenso Matteo Mazzuoli, classe 1999, centrocampista, contro lo Spiv schierato da esterno, desideroso di riscatto dopo le due stagioni sfortunate con Savignanese e Verucchio, ha trovato il secondo centro stagionale dopo quello all’esordio a Riccione.

“Ho sempre giocato a centrocampo, ma in maniera un po’ statica anche per via dell’assetto tattico della squadra e non ho mai cercato, forse anche un po’ per mia pigrizia, gli inserimenti in fase offensiva – spiega il giocatore cresciuto nel Bakia, già per una stagione e mezzo al Diegaro in Eccellenza –. Mi è sempre piaciuto giocare la palla, invece è importante nel gioco moderno sapere attaccare gli spazi e su questo aspetto sto lavorando molto sotto la guida del mister e dei compagni più esperti ed i risultati si vedono. A Riccione ho segnato di testa su angolo, domenica mi sono fatto trovare pronto col sinistro sul cross di Pasini: è vero che il difensore ha mancato l’intervento, ma ero schiacciato nell’area piccola sul secondo palo, lo spazio era minimo per mettere la palla. Insomma, non era facile”.

Contento del suo rendimento e di quello del Diegaro?

“Sì, mi trovo in un bell’ambiente e sto dimostrando di meritare la categoria, ringrazio il Diegaro che in estate mi ha cercato e ha puntato su di me, del resto anche nella stagione scorsa a Verucchio penso di aver fatto bene. Siamo una squadra mediamente giovane, con qualità importanti. Trovata la solidità difensiva, che è molto importante per fare punti (già due partite vinte per 1-0), dobbiamo essere più determinati in zona gol per capitalizzare la mole di gioco che creiamo e ammazzare la partita per non rischiare sull’1-0 di essere ripresi. Arriviamo sulla tre quarti, poi ci piaciamo troppo, siamo leziosi. Ecco, negli ultimi 16 metri possiamo fare meglio”.

Ora la trasferta di Cervia assai complicata.

“E’ una di quelle partite che ha in sé tanti stimoli, un avversario con una difesa tosta composta da giocatori di rango, con appena due reti subite in cinque partite. Siamo in fiducia, andiamo con la testa libera, senza paura come ci chiede sempre il mister, con l’obiettivo di sfoderare una grande prestazione”.

A livello personale l’ambizione di Mazzuoli?

“Ho ripreso confidenza con il gol, in passato quattro, cinque reti a campionato le ho sempre segnate e visto che sono a quota due reti dopo cinque giornate conto di migliorare il mio bottino e del resto è un piacere sfruttare gli assist dei giocatori di qualità ed esperienza che ho al fianco. Quanto al futuro, a 26 anni non nutro ambizioni particolari se non quella di migliorare il più possibile, vincere un campionato e tornare a giocare in Eccellenza”.

A Cervia ritroverà mister Momo Montanari...

“Lo saluterò volentieri, lo stimo come persona e come allenatore, ha saputo ottenere risultati importanti. Un motivo in più per me per fare bene”.