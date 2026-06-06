Calcio Promozione, Sampierana: il mister è Matteo Mengozzi

Il presidente Melini: 'Allestiremo una squadra competitiva in grado di lottare per i playoff e magari vincere anche se so che sarà molto difficile'

Oberdan Melini, la Sampierana riparte da lei. E’ stato confermato presidente dopo il mandato quinquennale scaduto..

"Mettiamola così: dopo la retrocessione gli amici dirigenti hanno voluto condannarmi ad un altro mandato da presidente come pena da espiare per la retrocessione. Battute a parte, è emersa la volontà da parte di tutti gli amici del direttivo che il sottoscritto non lasciasse il timone del club e ho accettato. Da parte mia e di tutta la società, che ringrazio per la fiducia, dopo l’amaro epilogo di una stagione assurda, c’è la ferma volontà di lavorare tutti insieme per ritornare nel posto che la Sampierana merita. La retrocessione è stata un boccone molto amaro, a fatica lo stiamo ancora digerendo”.

Che cosa è successo, presidente?

“La rosa era di valore a detta di tutti, in grado di lottare per i playoff, tanto che gran parte dei giocatori hanno mercato. Alla 14esima giornata eravamo al comando con +2 sulla Spal. Poi ci siamo infilati in un tunnel senza luce da cui non siamo stati capaci di uscire. Il cambio del mister non è servito, anzi, abbiamo peggiorato il trend con cinque punti nelle ultime dieci gare. La colpa? Di tutti. Nel ritorno faccio fatica a vedere chi non ha deluso ed i risultati ne sono stati la conseguenza. Sbagliando, non ci siamo abituati all’idea che la situazione potesse precipitare e la Sampierana retrocedesse, eravamo convinti in cuor nostro che sarebbe arrivata la vittoria scaccia crisi, lo scatto per superare l’impasse, invece quel risultato non è mai arrivato… Abbiamo pagato errori anche gravi, la sfortuna, arbitraggi da dimenticare in un cocktail mortifero. Un epilogo inaspettato, incredibile, a dispetto del potenziale della squadra. Peccato lasciare l’Eccellenza che la prossima stagione sarà molto interessante, con tanti club romagnoli ed il nuovo Rimini Calcio. Sarà un campionato avvincente”.

Il futuro della Sampierana quale sarà?

“Allestiremo una squadra competitiva in grado di lottare per i playoff e magari vincere anche se so che sarà molto difficile in virtù di una concorrenza che si annuncia assai agguerrita con Misano, Cervia, Bakia, Diegaro tra tutte a voler reciatre un ruolo da protagonista. Intanto abbiamo confermato l’attaccante Simone Braccini, a parte poche eccezioni conto di poter trattenere altri giocatori di quella rosa a cominciare dal nucleo dei sampierani: Petrini, Quercioli, Corzani e Pippi che auspico di rivedere nella forma migliore, Conficoni e Narducci”.

Il nuovo mister chi sarà?

“Dopo aver valutato vari profili la scelta è ricaduta su Matteo Mengozzi, classe 1979, patentino Uefa B, una onorata carriera tra i dilettanti alle spalle, in panchina alla Due Emme (Prima), per cinque stagioni al Fratta Terme dopo un’esperienza al settore giovanile (promozione dalla Prima in Promozione nella stagione covid), al Forlimpopoli (playoff), tecnico del Meldola nelle ultime stagioni (ha perso la finale playoff contro il Fontanelice in Prima G). E’ ambizioso e motivato. Cercheremo di allestirgli la migliore rosa possibile”.