Calcio Promozione, Savignanese: esonerato mister Zagnoli
Fatale il ko in casa contro il Cervia per 2-1: la leader Misano è a dieci punti. A Bellaria si è dimesso il tecnico Caverzan
La società Savignanese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Thomas Zagnoli. La decisione dopo il ko in casa contro il Cervia per 2-1, che ha fatto scivolare la Savignanese al terzo posto a -10 dalla leader Misano.
A mister Zagnoli va il ringraziamento da parte del club per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto fino ad oggi. La società desidera inoltre augurare all’ex allenatore le migliori fortune, sia sotto il profilo personale che professionale. Nelle prossime ore verrà annunciato il nome del nuovo allenatore. Tra i cabndidato il tecnico della Juniores Alessandro Prati
A Bellaria, dopo la sconfitta di Misano, si è dimesso il tecnico Diego Caverzan, il vice di mister Matteo D'Agostino (esonerato). La squadra è al terzultim posto con il Bellariva a 20 punti. Nelle prosisme ore verràcomunicato il nome del nuovo tecnico.