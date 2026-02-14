Calcio Promozione, Savignanese: ritorna Gabriele Toni

Il trequartista classe 2007 dopo le esperienze nei settori giovanili di Cesena, Bologna e Rimini, ritorna nel club in cui ha mosso i primi passi

La Savignanese riaccoglie a braccia aperte Gabriele Toni, trequartista classe 2007, che torna a vestire i colori gialloblù dopo un percorso di crescita importante.

Cresciuto nel settore giovanile della Savignanese, ha mostrato fin da subito qualità tecniche e personalità. Nel corso delle ultime stagioni ha avuto l’opportunità di maturare esperienze significative nei settori giovanili di Cesena FC, Bologna FC 1909 e Rimini FC, confrontandosi con realtà di alto livello. Un percorso che gli ha permesso di arricchire il proprio bagaglio tecnico e umano. Ora il rientro alla casa madre, dove potrà mettere al servizio della squadra talento, visione di gioco e fantasia. La società accoglie con entusiasmo il suo ritorno, certa che potrà dare un contributo importante.