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Calcio, Raffaele Sciarrino dal Garden ai campionati professionistici

Il pilastro della formazione Under 16 Regionale della società riminese approda alla Under 17 della FSGC. La Savignanese riabbraccia Paganini

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
30 luglio 2026 17:58
Calcio, Raffaele Sciarrino dal Garden ai campionati professionistici - Raffaele Sciarrino
Raffaele Sciarrino
Rimini
Sport
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Dopo ben 12 anni cresciuti nel vivaio del Garden, il pilastro della squadra Under 16 Regionale Raffaele Sciarrino ha firmato con i Nazionali Under 17 del San Marino

"Vederlo approdare nel professionismo è la dimostrazione del grande lavoro di valorizzazione dei giovani che portiamo avanti ogni giorno sul campo - escama la società riminese - Un enorme "in bocca al lupo" a Raffaele per questa nuova avventura: la famiglia Garden farà sempre il tifo per te".

La Savignanese riabbraccia Diego Paganini, attaccante classe 2006. Dopo una prima parte di stagione nel campionato di Promozione, Diego è stato costretto a fermarsi per un delicato intervento al legamento crociato, che lo ha tenuto lontano dai campi per sei lunghi mesi. Ora il peggio è alle spalle. Con determinazione, sacrificio e tanta voglia di tornare, Diego è pronto a riprendersi ciò che aveva lasciato. La Savignanese è felice di ritrovarlo a tutti gli effetti nella rosa che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza.w

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