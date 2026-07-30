Calcio, Raffaele Sciarrino dal Garden ai campionati professionistici

Il pilastro della formazione Under 16 Regionale della società riminese approda alla Under 17 della FSGC. La Savignanese riabbraccia Paganini

Dopo ben 12 anni cresciuti nel vivaio del Garden, il pilastro della squadra Under 16 Regionale Raffaele Sciarrino ha firmato con i Nazionali Under 17 del San Marino

"Vederlo approdare nel professionismo è la dimostrazione del grande lavoro di valorizzazione dei giovani che portiamo avanti ogni giorno sul campo - escama la società riminese - Un enorme "in bocca al lupo" a Raffaele per questa nuova avventura: la famiglia Garden farà sempre il tifo per te".

La Savignanese riabbraccia Diego Paganini, attaccante classe 2006. Dopo una prima parte di stagione nel campionato di Promozione, Diego è stato costretto a fermarsi per un delicato intervento al legamento crociato, che lo ha tenuto lontano dai campi per sei lunghi mesi. Ora il peggio è alle spalle. Con determinazione, sacrificio e tanta voglia di tornare, Diego è pronto a riprendersi ciò che aveva lasciato. La Savignanese è felice di ritrovarlo a tutti gli effetti nella rosa che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza.w

