Calcio RSM, con Nappello anche Golia a La Fiorita
Golia, classe 2004, è cresciuto nelle giovanili della Reggina e ha militato in Serie D con le maglie dell’Avezzano e del Lavello.
A pochi giorni dall’avvio della nuova stagione due pedine si aggiungono allo scacchiere de La Fiorita. Il direttore sportivo Maurizio Di Giuli ha perfezionato gli arrivi in gialloblù dell’attaccante Umberto Nappello e del difensore Francesco Flavio Golia.
Nappello, classe 1991, vanta una lunga esperienza nei campionati di Lega Pro e Serie D. Ha vestito, solo per citarne alcune, le maglie di Palermo, Potenza, Monza, Gubbio, Forlì, Savona, San Marino Calcio e Delta Porto Tolle, collezionando oltre 50 gol. Lo scorso anno ha difeso i colori giallorossi del Ravenna, sfiorando la promozione in Serie C, poi arrivata per ripescaggio.
Nappello e Golia saranno a disposizione del tecnico Stefano Ceci già dalla prima giornata di campionato, che vedrà i gialloblù impegnati domenica contro i campioni in carica della Virtus a Dogana (ore 17:30).
Contestualmente ai due nuovi arrivi La Fiorita comunica anche la rescissione consensuale del contratto con il difensore Mirko Drudi, al quale la società augura le migliori fortune per il proseguo della sua carriera calcistica.