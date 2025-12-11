Calcio RSM, Coppa Titano: Nicola Sartini fa volare la Juvenes Dogana

Grazie al colpo di Nicola Sartini nel primo tempo, la Juvenes-Dogana batte il Tre Penne ed avanza in semifinale

Grazie al colpo di Nicola Sartini nel primo tempo, la Juvenes-Dogana batte il Tre Penne ed avanza in semifinale. La gara più in bilico di ritorno dei Quarti di finale DI Coppa Titano 2025-26 sorride così al club del castello di Serravalle, in una partita incerta ed equilibrata sino al termine.

A Dogana si riparte dal 1-1 dell’andata è la prima occasione è per la squadra di Città con Peluso che si inserisce bene sul cross di Berardi ma non colpisce come vorrebbe. Il Tre Penne fa la partita la Juvenes Dogana aspetta. Al 27’ si spezza l’equilibrio, con quello che sarà il gol decisivo: Gianmaria Borghini serve in profondità Lisi che viaggia veloce poi una volta arrivato al limite sforna l’assist per Nicola Sartini che arrivato all’altezza del dischetto non sbaglia. Risponde il Tre Penne che prima del riposo si fa vedere con Badalassi poi poco prima del riposo la palla-gol più clamorosa è per la Juvenes con la traversa di Gaiani.

Si passa alla ripresa, dove le occasioni aumentano. Nicola Sartini e Colonna falliscono due ghiotte opportunità per chiuderla così come Fabbri per i Biancoazzurri. I minuti passano e nel giro di un minuto (76’) prima Aprea va a centimetri dal raddoppio poi è Berardi a colpire la traversa e a pareggiare – solo quello – il conto dei legni. Non bastano 4’ di recupero al Tre Penne che deve abdicare. Vince così la Juvenes Dogana che accede alla semifinale.

L’avversario della squadra di Boldrini al prossimo turno è La Fiorita che a Montecchio perde 2-1 con il Murata ma – forte del 3-0 dell’andata – riesce ad andare in semifinale. Il primo tempo si chiude con il vantaggio dei Bianconeri di Camillini: Baldazzi raccoglie in fascia e serve Piantkivskyy il quale – seppur defilato – fa partire un sinistro potente che non lascia scampo a Di Giuli. Il Murata non ha nulla da perdere e lotta anche nella ripresa dove al 84’ mette paura ai Gialloblù: De Biagi recupera sulla trequarti e calcia preciso in porta, Di Giuli viene sorpreso ed è 2-0. A togliere però le castagne dal fuoco per La Fiorita ci pensa Affonso, subentrato, che nel recupero chiude un’azione insistita e sigla il definitivo 2-1.

Nella parte alta del tabellone non ci sono sorprese. Virtus e Tre Fiori si impongono largamente anche nelle sfide di questa sera ed eliminano rispettivamente Libertas e Cosmos. Neroverdi e Gialloblù, protagonisti anche nella lotta al vertice in campionato, si sfideranno anche in semifinale di coppa.

A Domagnano la Virtus segna altri tre gol ai Granata e vince 3-1. La squadra di Buda non è fortunata perché in avvio perde subito David Tomassini per infortunio. Ciononostante, la Libertas lotta e va in più di un’occasione vicino a sbloccarla. È però la Virtus a portarsi avanti in avvio di ripresa con Zenoni con una grande azione personale. Poco dopo Guddo – oggi a difendere la porta dei Neroverdi – respinge il potenziale pari di Baiardi e all’ora di gioco è Benincasa a raddoppiare con un’azione insistita conclusa con un mancino dal limite. Cinque minuti più tardi e la squadra di Bizzotto cala il tris, questa volta con Capicchioni che ribadisce in rete dopo il palo colpito da Piscaglia. A rendere meno amara la sconfitta della Libertas ci pensa Quarta che al 73’ accorcia dopo essersi fatto quasi metà campo palla al piede. A Domagnano finisce così 3-1 per la Virtus.

Stesso punteggio anche ad Acquaviva a favore del Tre Fiori che elimina il Cosmos. Vantaggio lampo dei Gialloblù sull’asse Benedettini-Mema poi il raddoppio della squadra di Girolomoni arriva poco prima del riposo con una grande azione conclusasi dal destro al tritolo di Ciccione dopo l’assist di Brisigotti. In avvio di secondo tempo accorcia il Cosmos con Righini, di professione portiere ma questa sera schierato come giocatore viste le emergenze in casa gialloverde, ma al 69’ la sfortunata autorete di Islamaj – dopo corner – riporta a due le reti di vantaggio per il Tre Fiori. Punteggio che resterà tale sino al triplice fischio.