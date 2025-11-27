Calcio RSM, Coppa Titano: pari con eurogol tra Tre Penne e Juvenes-Dogana  

Tre Fiori e La Fiorita vincono in maniera netta e larga mentre l’unico pareggio è quello tra Juvenes-Dogana e Tre Penne

Serata di goleade e reti pregevoli quella delle gare di andata dei Quarti di Coppa Titano. Nelle sfide di mercoledì sera, Virtus, Tre Fiori e La Fiorita vincono in maniera netta e larga mentre l’unico pareggio è quello tra Juvenes-Dogana e Tre Penne – con due eurogol di Gianmaria Borghini e Simone Errico.

Cominciamo dalla gara di Montecchio dei campioni in carica della Virtus che batte 3-0 la Libertas e ipoteca già il passaggio del turno. Gara condizionata inizialmente dalla fitta nebbia e all’undicesimo e Niang a sbloccarla con un sinistro dalla distanza al 11’. La nebbia inizia a diradarsi ma è sempre la squadra di Bizzotto a comandare. Niang va vicino al raddoppio poi al 26’ Zenoni dal fondo la mette in mezzo per Benincasa che non sbaglia. Tenta di rispondere la Libertas con la girata di Pezzella da dentro l’area che non va troppo lontano dallo specchio. Nella ripresa la nebbia ritorna e con essa la Virtus che poco prima dell’ora di gioco chiude già i conti grazie al cross di Amati per la testa di Elia Ciacci che fa 3-0. Tanto basta ai ragazzi di Bizzotto per vincere l’andata e mettere già un piede in semifinale.

Al tris della Virtus risponde il Tre Fiori – diretta rivale dei Neroverdi in campionato – che con un rotondo 4-0 ha la meglio sul Cosmos. La sfida del “Ezio Conti” di Dogana si sblocca a metà frazione con Mema che in girata – su suggerimento di Benedettini – fa 1-0. L’ex attaccante del Faetano è letale al 41’ quando sfrutta un brutto errore di Robba in fase di costruzione e fredda poi Semprini. Non solo gol ma anche assist per Mema che restituisce il favore a Benedettini al 74’ con una bella giocata al volo in verticale per il compagno che batte Semprini in uscita per il tris. Poco prima del recupero il poker porta la firma di Vandi che due passi sfrutta il cross di destro di Brisigotti. È notte fonda per il Cosmos di Andy Selva – ex della sfida – mentre esulta il Tre Fiori che vede la semifinale.

Serata perfetta anche per La Fiorita che rifila tre gol al Murata. Primo tempo che si chiude a reti inviolate ad Acquaviva ma la ripresa si apre con una magia di Nappello su punizione: pennellata a giro del numero dieci su cui Bracconi non può nulla. Fiorita che al 67’ raddoppia e lo fa con Vitaioli – al secondo centro consecutivo – che su assist di Affonso prende la mira da fuori e la mette all’angolino. Non solo Nappello ma anche Affonso sfodera una prodezza: al 79’ il grande ex della sfida recupera a metà campo, mette il turbo, ne salta un paio e una volta in area scarica un destro imprendibile per Bracconi. Ad Acquaviva è tutto facile per La Fiorita che vince 3-0.

La partita più equilibrata è stata senza dubbio quella di Domagnano tra Juvenes-Dogana e Tre Penne: due gol, uno più bello dell’altro, fissano il punteggio sul 1-1 e rimandano tutto al ritorno del 10 dicembre. Nel mercoledì di Champions League, l’esterno destro di Gianmaria Borghini al 6’ dal limite dell’area è un gioiello degno dei migliori palcoscenici d’Europa e porta in vantaggio la Juvenes-Dogana. Risponde la squadra di Bonini con la bordata da fuori di Fabbri al 37’ che passa poco lontano dallo specchio. All’ora di gioco la Juvenes-Dogana va poi vicinissima al raddoppio con Pedini che da due passi trova l’opposizione di un grande Migani. Non è da meno il collega dall’altra parte – Colonna – che al 76’ chiude lo specchio su Pieri con un ottimo intervento. Il Tre Penne spinge e al 82’ serve una super chiusura di Ghiggini su Pieri a salvare tutto in casa Juvenes-Dogana. Sulla medesima azione, Colonna rinvia corto e lascia la porta sguarnita, Errico la recupera quasi sul cerchio di centrocampo e calcia diretto in porta trovando un’incredibile traiettoria che vale l’1-1. Tre Penne che nel finale va persino a centimetri dalla potenziale vittoria con il diagonale di Turchetta. La gara però termina in parità: tutto posticipato di due settimane.