Calcio RSM, Coppa Titano: Tre Fiori e La Fiorita in finale

Entrambe vincono di misura su Virtus e Tre Fiori. La Fiorita di nuovo finalista dopo il successo del 2024 ai rigori con la Virtus

La finale della 68° edizione della Coppa Titano sarà Tre Fiori-La Fiorita. Nel ritorno delle semifinali giocate questa sera, ai Gialloblù di Fiorentino basta un gol del solito Prandelli per avere la meglio sui campioni in carica della Virtus mentre per la squadra di Montegiardino sono decisivi Djuric e Vivan per avere ragione su una Juvenes Dogana mai doma.

Iniziamo da Tre Fiori-Virtus, quarto atto di questo mese di marzo. La partita di Acquaviva è tesa ed elettrica sin dalle prime battute. Le squadre si studiano e nessuna prevale nella prima parte. Al 35’ però è il Tre Fiori a mettere la freccia: punizione di Sami – quasi un corner – in area che trova Prandelli che sfrutta una difesa della Virtus da rivedere e incorna il suo primo e pesante gol nel torneo (il terzo in pochi giorni alla Virtus dopo la doppietta di sabato in campionato). La Virtus prova a scuotersi e nel finale protesta per un contatto in area tra Zenoni e Vandi, ma Righi lascia proseguire.

Nella ripresa la squadra di Bizzotto parte meglio e al 55’ ha subito la chance del pareggio quando Zenoni dal fondo la scarica per Buonocunto che da ottima posizione calcia diretto in porta ma non trova lo specchio incrociando troppo il suo destro. Poco più tardi è invece Zenoni a provarci con un nuovo diagonale che non però non trova la porta. Insistono i campioni in carica con un’altra inclusione di Zenoni che va a duello con Sami, l’esterno va a terra ma anche in questo caso Righi lascia giocare. Il momento è favorevole alla Virtus e il Tre Fiori resiste, chiudendo l’ennesimo attacco grazie a Rea e Sirri. La squadra di Girolomoni aspetta e riparte, come accade al 82’ quando Sensoli lavora un buon pallone e lo cede a Benedettini che calcia potente, ma Passaniti salva i suoi. La Virtus insiste sino al termine, quando nel recupero ha anche una buona chance dal limite su punizione ma Amati va a sbattere sul muro dei Gialloblù (questa sera in tenuta neroverde...) con Pesaresi. Dopo cinque minuti, Righi dice che può bastare. Cadono i campioni in carica, che andavano in finale da tre anni di fila.

Il Tre Fiori si vendica così dello scorso anno e vola in finale dove affronterà La Fiorita, vincente anch’essa di misura con la Juvenes Dogana.

All“Ezio Conti” di Dogana l’equilibrio della gara rimane fino al quarto d’ora quando La Fiorita riesce a passare: Giovagnoli perde il duello con Dormi che fa ripartire l’azione dei Gialloblù servendo Olcese il quale va profondo per Affonso, l’ex Murata brucia Mazzavillani e una volta arrivato sul fondo la mette forte sul secondo palo dove c’è Semprini che non sbaglia. La risposta della squadra di Boldrini non tarda ad arrivare con il bel cross di Gianmaria Borghini per l’incornata di Gaiani che non va lontana dallo specchio. Ancora più nitida l’occasione alla mezz’ora quando Lisi serve in verticale Amadori, il numero nove calcia potente in porta e Vivan deve sfoderare il primo grande intervento per salvare i suoi.

Un minuto più tardi ed è invece Davide Colonna a far tremare la Juvenes Dogana quando – fuori dai pali - perde un brutto pallone sul pressing di Affonso che poi, a porta sguarnita, calcia direttamente andando vicinissimo al raddoppio. Poco prima del riposo però accade di tutto. Al 41’ Colonna si rifà dell’errore precedente e con un grande intervento dice di no ad Affonso, sulla ribattuta ci prova Olcese che a porta vuota si divora il 2-0. La solita “legge” del gol sbagliato-gol subìto colpisce ancora perché al 44’ la Juvenes Dogana pareggia: punizione di Giovagnoli per l’incornata precisa di Ghiggini che vale l’1-1. Si va così al riposo dopo un primo tempo ricco di emozioni.

Dagli spogliatoi esce meglio La Fiorita che al 51’ ha subito una chance con Djuric che dal fondo scarica per Affonso il quale però non dà potenza alla sua conclusione e Colonna blocca. Risponde subito la squadra di Boldrini con Amadori che si infila bene in area e poi cade a terra dopo un contatto con Zaccaria ma William Villa dice che è tutto regolare.

Nuova occasione per La Fiorita al 73’ con il cross preciso di Zaccaria in area per Guidi che di testa però non colpisce come vorrebbe. Di lì a poco però i Gialloblù di Ceci riescono a sfondare con il gol che risulterà decisivo per la qualificazione: Affonso scarica dal lato corto per Djuric che sterza al limite, si porta la palla sul mancino e la infila all’angolino dove Colonna non può arrivare. L’altro eroe di serata per La Fiorita si chiama Gianluca Vivan perché l’esperto portiere è decisivo in due occasioni nel finale. Prima dice di no alla bordata di Merli dalla distanza poi in pieno recupero – a dieci secondi dal termine – vola su un altro gran mancino di Aprea e salva il risultato.

La Juvenes Dogana esce a testa altissima ma in finale ci va La Fiorita, che ritorna dopo il successo del 2024 ai rigori con la Virtus.