Calcio RSM, Domagnano-La Fiorita vale più del terzo posto

La terzultima giornata del girone di andata del Campionato Sammarinese 2025-26 mette in palio punti pesanti, soprattutto nella corsa ai piazzamenti playoff – per tacere del big match La Fiorita-Domagnano in programma domenica.

Nel programma degli anticipi di sabato, tutti in contemporanea alle ore 15:00, Faetano-Fiorentino coinvolgerà due squadre posizionate al limitare della soglia che garantisce l’approdo alla postseason. Attualmente una tra Gialloblù e Libertas resterebbe fuori, mentre il Fiorentino le precede di quattro punti. Un successo della squadra di Costantini, dunque, contribuirebbe a consolidare e aumentare il vantaggio – in considerazione anche dell’impegno che attende i Granata di Borgo Maggiore, contemporaneamente in campo con il Tre Fiori capolista. La squadra di Girolomoni sarà di scena allo stadio “Federico Crescentini” di Fiorentino, dove inseguirà la decima vittoria in tredici partite nel torneo. Obiettivo condiviso con la Virtus – prima inseguitrice ad un solo punto di distanza. Per i campioni in carica l’ostacolo è rappresentato dal Murata, che nell’infrasettimanale di Coppa Titano ha dimostrato di saper mettere in difficoltà una squadra di alto livello qual è La Fiorita.

Gioca d’anticipo anche la San Marino Academy, che vuole tornare a fare punti con il San Giovanni. Se i Rossoneri hanno vinto una sola partita sinora, restando però a -4 dalla zona playoff, i Biancazzurrini di Roberto Di Maio inseguono ancora il primo successo nel torneo. L’auspicio, per la formazione Under 22 composta per la quasi totalità di calciatori sammarinesi, è di farlo sabato pomeriggio. Gli uomini di Tognacci, di contro, non hanno affatto meritato la sconfitta nel turno precedente contro La Fiorita e vorranno certificare i progressi dimostrati, tornando a celebrare tre punti tutti assieme. L’interessante incontro di Montecchio – oltre che su TITANI.tv – sarà proposto anche su FIFA+, in diretta streaming gratuita.

Tra i posticipi domenicali spicca La Fiorita-Domagnano, in calendario alle 15:00 allo stadio di Acquaviva. Anche senza penalizzazione, il club di Montegiardino si troverebbe alle spalle dei Lupi – condizione che certifica il grande stato di forma che sta vivendo la squadra di Amati. Alle porte, un vero e proprio esame di maturità per restare agganciati alla coppia fuggitiva – distante, comunque, non più di tre punti per i Giallorossi. Si affronteranno il miglior attacco del torneo (La Fiorita, 32) e la miglior difesa (Domagnano, 5), in un incontro dagli spiccati contenuti tecnici ed agonistici che – negli anni – quasi mai è risultato banale. Tanto quanto si prospetta il derby di Serravalle tra Folgore e Juvenes Dogana: i Biancorossazzurri sono reduci dall’esaltante qualificazione alle Semifinali di Coppa Titano a discapito di una corazzata come il Tre Penne. Sul lato opposto del campo si troveranno una Folgore agguerrita, reduce da due sconfitte in serie e con soli due punti conquistati nelle ultime quattro uscite. Lecito attendersi, pertanto, una reazione dagli uomini di Oscar Lasagni, pur privi di Pancotti per due turni.

Il Pennarossa si confronterà invece con il Cosmos. Le squadre di Ricchiuti e Selva stanno vivendo due momenti di forma simili nella forma, ma diversi nella sostanza. Benché imbattuti nelle ultime cinque partite, i Gialloverdi hanno infilato tre pareggi con squadre decisamente alla propria portata. Di contro, i Biancorossi – pur sconfitti da La Fiorita nel medesimo periodo considerato – hanno incamerato un punto in più dei prossimi avversari, vincendo tre dei quattro scontri diretti che il calendario recentemente ha proposto loro. Infine, il Tre Penne va a caccia di riscatto dopo la delusione infrasettimanale: sulla strada degli uomini di Bonini, battuti in campionato dalla Virtus la scorsa settimana, ci sarà il Cailungo. I Rossoverdi recuperano due titolari in difesa come Quaranta e Iuzzolino, preparandosi ad una battaglia lunga novanta minuti. Già con il Cosmos la squadra di Benedetti ha dimostrato di avere le carte in regolare per mettere in difficoltà squadre qualitativamente superiori, ma ritrovare il feeling con il gol è un imperativo per riuscirci.